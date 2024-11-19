Треть чехов считают, что будут жить долго, и готовы к этому, показал опрос

В марте и апреле в опросе приняли участие более 11 600 респондентов в возрасте от 18 до 79 лет из 11 стран.



Чешское общество стареет, жизнь становится длиннее. 35% респондентов в Чехии чувствуют себя готовыми к долгой жизни. 57:считают наоборот. Восемь процентов не знают. Почти две трети респондентов в Румынии оказались наиболее подготовленными. Меньше всего готовы к долголетию жители Японии: так ответили 19%. Почти три четверти жителей этой страны отметили свою неподготовленность.



Более двух третей респондентов из Чехии считают, что им не хватит денег, чтобы дожить до 100 лет. Менее трети считают, что они будут обеспечены. В сравнении 11 стран чехи заняли второе место по уверенности в своей безопасности в старости. Япония заняла последнее место. Четыре пятых опрошенных там заявили, что у них нет достаточно денег, чтобы дожить до 100 лет. Словаки схожи с чешскими респондентами. Наиболее уверены в себе голландцы. Почти три пятых опрошенных там уверены, что к 100 годам у них будет достаточно денег.



31% опрошенных в Чехии чувствуют поддержку со стороны близких. Менее половины ожидают, что члены семьи позаботятся о них, если они не смогут справиться самостоятельно. Более двух пятых ожидают, что близкие помогут им материально, если они не смогут обеспечить себя сами.



47% чешских респондентов заявили, что не заботятся о своем здоровье до тех пор, пока не возникнут проблемы. Примерно столько же признаются, что боль влияет на их самочувствие. Семь из десяти человек считают, что у них достаточно здоровья, чтобы вести активный образ жизни. Примерно такая же доля респондентов довольна своим психическим состоянием.



58% чешских мужчин и женщин старше 45 лет с нетерпением ждут выхода на пенсию. Такая же пропорция наблюдается в Турции. В Польше, Греции и Словакии этот показатель составляет 56%в, а в Нидерландах и Испании — 63%.