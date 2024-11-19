Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Треть чехов считают, что будут жить долго, и готовы к этому, показал опрос

Новости 420on
21 ноября 2024
08:00
238
Около трети жителей Чешской Республики чувствуют себя готовыми к долгой жизни. Более двух третей опрошенных чехов считают, что им не хватит денег, чтобы дожить до 100 лет. Это показал опрос, проведенный компанией NN по страхованию жизни и пенсионному обеспечению.
В марте и апреле в опросе приняли участие более 11 600 респондентов в возрасте от 18 до 79 лет из 11 стран.

Чешское общество стареет, жизнь становится длиннее. 35% респондентов в Чехии чувствуют себя готовыми к долгой жизни. 57:считают наоборот. Восемь процентов не знают. Почти две трети респондентов в Румынии оказались наиболее подготовленными. Меньше всего готовы к долголетию жители Японии: так ответили 19%. Почти три четверти жителей этой страны отметили свою неподготовленность.

Более двух третей респондентов из Чехии считают, что им не хватит денег, чтобы дожить до 100 лет. Менее трети считают, что они будут обеспечены. В сравнении 11 стран чехи заняли второе место по уверенности в своей безопасности в старости. Япония заняла последнее место. Четыре пятых опрошенных там заявили, что у них нет достаточно денег, чтобы дожить до 100 лет. Словаки схожи с чешскими респондентами. Наиболее уверены в себе голландцы. Почти три пятых опрошенных там уверены, что к 100 годам у них будет достаточно денег.

31% опрошенных в Чехии чувствуют поддержку со стороны близких. Менее половины ожидают, что члены семьи позаботятся о них, если они не смогут справиться самостоятельно. Более двух пятых ожидают, что близкие помогут им материально, если они не смогут обеспечить себя сами.

47% чешских респондентов заявили, что не заботятся о своем здоровье до тех пор, пока не возникнут проблемы. Примерно столько же признаются, что боль влияет на их самочувствие. Семь из десяти человек считают, что у них достаточно здоровья, чтобы вести активный образ жизни. Примерно такая же доля респондентов довольна своим психическим состоянием.

58% чешских мужчин и женщин старше 45 лет с нетерпением ждут выхода на пенсию. Такая же пропорция наблюдается в Турции. В Польше, Греции и Словакии этот показатель составляет 56%в, а в Нидерландах и Испании — 63%.
Чехия пенсионеры уровень жизни
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
21 НОЯБРЯ 2024
47
ОБЩЕСТВО
СОКРАТИТЬ ДЕНЬГИ УКРАИНЕ И ПОСТРОИТЬ УБЕЖИЩА. КАК ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ БЮДЖЕТ
09:00
21 НОЯБРЯ 2024
299
ОБЩЕСТВО
ЛИБЕНСКИЙ МОСТ В ПРАГЕ ЗАКРЫВАЮТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЕВ
22:00
20 НОЯБРЯ 2024
2340
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ УЖЕ ЗАДОЛЖАЛИ 3,53 ТРИЛЛИОНА КРОН. ХУЖЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ
21:00
20 НОЯБРЯ 2024
570
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ГОРНОЛЫЖНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ, НО ЧТО БУДЕТ С ПОГОДОЙ И ЦЕНАМИ?
19:30
20 НОЯБРЯ 2024
631
ЭКОНОМИКА
ОСТАВЬТЕ ЛЮДЯМ ИХ ДЕНЬГИ. ЭКСПЕРТЫ НАПИСАЛИ НАЛОГОВУЮ РЕФОРМУ ЗА ПОЛИТИКОВ
18:00
20 НОЯБРЯ 2024
736
ПОЛИТИКА
ПУТИН УТВЕРДИЛ НОВУЮ ДОКТРИНУ, РАСШИРИВ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
16:30
20 НОЯБРЯ 2024
933
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И ПОЛЬША ОГРАНИЧИВАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ ЕС, ПОСТАНОВИЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
15:00
20 НОЯБРЯ 2024
764
ЭКОНОМИКА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. ЧТО ПРИНЕСЕТ КРУПНЕЙШАЯ ТОРГОВАЯ СДЕЛКА ЕС?
13:00
20 НОЯБРЯ 2024
829
ОБЩЕСТВО
У КИБЕРМОШЕННИКОВ НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ. КАЖДЫЙ ЧЕХ ТЕРЯЕТ В СРЕДНЕМ 13 000 КРОН
11:30
20 НОЯБРЯ 2024
1264
ОБЩЕСТВО
ПЛАТЕЖИ ЗА ГАЗ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 2 000 КРОН С ЯНВАРЯ
10:00
20 НОЯБРЯ 2024
1045
ОБЩЕСТВО
«Я ЖДАЛА, КОГДА ЭТОТ ПУЗЫРЬ ЛОПНЕТ» — ЖУРНАЛИСТУ SEZNAM ZPRÁVY УДАЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ С АДВОКАТОМ, КОТОРАЯ УКРАЛА У КЛИЕНТОВ 153 МИЛЛИОНА КРОН
09:00
20 НОЯБРЯ 2024
9776
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ТАКСИСТАМИ, УКРАЛА У ГОСУДАРСТВА 121 МИЛЛИОН КРОН
08:00
20 НОЯБРЯ 2024
905
ОБЩЕСТВО
В ЭТОМ ГОДУ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ЗАПЛАТИЛИ ЧЕХИИ НА 5,7 МИЛЛИАРДА КРОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧИЛИ В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ
21:00
19 НОЯБРЯ 2024
1013
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ЗАПУТАЛИСЬ В СВОИХ СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. БОЛЬШИНСТВО НЕ ПОНИМАЮТ, ЗА ЧТО ОНИ ПЛАТЯТ
19:30
19 НОЯБРЯ 2024
723
ОБЩЕСТВО
Я БЫ УПРАЗДНИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАЯВИЛ ГРЖИБ