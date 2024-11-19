Сократить деньги Украине и построить убежища. Как депутаты хотят изменить бюджет

Сумма доходов и расходов бюджета с дефицитом в 241 миллиард уже была одобрена депутатами в первом чтении в конце прошлого месяца, несмотря на возражения оппозиции. Однако в среду состоялось второе чтение, в ходе которого парламентариям предоставляется возможность внести поправки, обычно весьма творческие.





Больше всего предложений поступило от оппозиционного движения SPD. Эти депутаты не любят поддерживать Украину или вносить вклад в финансы ЕС и предпочитают использовать деньги для решения других проблем. Предложения поступили также от депутатов от других партий.





Приоритетное право выступления досталось Андрею Бабишу (ANO), который представил свою поправку. Глава оппозиции хотел бы добавить 400 миллионов крон на развитие спорта. Наоборот, это сократило бы расходы Аппарата Правительства.





«Когда кто-то заявляет, что хочет сэкономить, он должен подавать пример», — заявил лидер оппозиции, заявив, что следует экономить на «искусственно созданных должностях», аренде офисных помещений или служебных автомобилей.





Соавтором предложения выступила Алена Шиллерова, член его движения ANO. «Граждане, особенно молодежь, будут прямыми бенефициарами. Этот шаг представляет собой ответственную попытку эффективно управлять государственными средствами и сосредоточить поддержку на сферах с высоким социальным воздействием», — добавляет он.





Фольклор на 300 миллионов





Другие депутаты от движения ANO также хотели бы большей поддержки спорта — один из них, например, Марек Новак, который, однако, урезал бы резерв государственного бюджета вместо Аппарата правительства и использовал бы сэкономленные средства на поддержку профилактики преступности или фольклор. Вместе с Новаком свою поддержку предлагает и Радек Вондрачек (ANO).





«Спорт, фольклор и профилактика преступности — три столпа здорового общества», — защищал это предложение Новак, утверждая, что фольклор — это защита гражданской идентичности, которую необходимо передать детям.





По мнению Новака, в идеале 300 миллионов крон должны пойти на фольклор, 300 миллионов — на развитие спорта, особенно среди молодежи, и только 15 миллионов — на профилактику преступности.





Урезание резерва более чем возможно





Более того, Новак не единственный, кто хотел бы сократить бюджетный резерв правительства. Депутат Юлиус Шпичак (АНО) сократит сумму денег, которая будет зарезервирована на непредвиденные ситуации, примерно на два миллиарда.





Однако предлагаемое сокращение резерва весьма проблематично, поскольку по правилам он должен составлять не менее 6,9 миллиардов долларов. Правительство сейчас рассчитывает на 8 миллиардов, в этом году было примерно на три с половиной миллиарда больше.





Если предложение Шпичака будет принято, резерв упадет до уровня, противоречащего бюджетным правилам.





Поддержка лесного хозяйства за счет Украины





Депутат Карла Маржикова (СДПГ) предложила в общей сложности шесть поправок. Например, он предлагает сократить Программу гуманитарной, стабилизации, развития и экономической помощи Украине на 500 миллионов крон. Кстати, именно на эту сумму рассчитывает МИД в рамках этой программы.





«Приоритетом Чехии должно быть развитие и обновление нашей страны, финансовые ресурсы чешских граждан должны использоваться как приоритет для развития нашего государства. Украина уже давно считается страной с самым высоким уровнем коррупции в Европе», — объяснила Маржикова сокращение поддержки страны, сопротивляющейся военной кампании России.





Ее коллега по партии Радек Розворал также не вложил ни кроны в программу МИДа. Вместо этого он направит упомянутые 500 миллионов на поддержку лесного хозяйства. Свое предложение он обосновывает, например, бедствием короеда и финансово затратным восстановлением лесных вырубок.





«Леса — это наше национальное наследие, в которое определенно стоит инвестировать и передавать его нетронутыми и здоровыми будущим поколениям», — сказал он.





Меньше об «идеологических» проектах





Депутат от SPD Иржи Кобза также хотел бы скорректировать бюджет по своему усмотрению. Он выступил с предложением поддержать Чешский союз борцов за свободу и Чехословацкое легионерское сообщество. По пять миллионов обеим ассоциациям.





«После всех сотен миллиардов, о которых мы слышали, эти суммы незначительны, но для них это вопрос выживания», — заявил Кобза, заявив, что с другой стороны, расходы бюджета Евросоюза, которые он назвал "бессмысленно чрезмерными", следует сократить. В проекте бюджета предполагается направить в ЕС 65,3 миллиарда крон.





Однако больше денег для легионеров и меньше для Союза — это не единственное изменение, которое депутат хотел бы протолкнуть. У него также есть проблема с так называемым «преобразующим сотрудничеством», которое МИД использует с целью развития демократических ценностей и продвижения прав человека в других странах.





«Показатель расходов касается исключительно финансирования идеологических политических проектов. Эти проекты долгосрочно связаны с сегментом некоммерческого сектора и по своим последствиям вмешиваются во внутриполитические отношения зарубежных, а для Чехии - государств-партнеров", - заявил депутат, заявив, что сократит расходы на 100 млн.





Олдржих Черный (SPD) сократит расходы на канцелярию президента республики. Согласно предложенному бюджету, последний в следующем году должен получить примерно 503 миллиона, что является большей суммой, чем первоначально рассчитывалось.





Своеобразно подошел к кафедре и депутат Владимир Злинский от СДПГ, который, как и другие его коллеги по партии, считает, что Чехия должна отправлять меньше денег в Союз. В частности, в предложении он просит сократить эту сумму на пять миллиардов, которые затем пойдут на предотвращение и разрешение кризисных ситуаций и защиту населения.





"Я задал себе вопрос, достаточно ли мы готовы к возможным кризисным ситуациям в ближайшем будущем, и ответил также, что нет", - начал он монолог, в котором объяснил всем присутствующим, какие опасности могут грозить людям в Чешская Республика.





По его словам, «недостаточно приемлемые обществом» риски, как он сам их описал, включают ядерную войну и последующее заражение Чехии, «отключение электроэнергии» из-за кибератак или зеленого перехода, миграцию из Африки или войну во главе с роботами и искусственным интеллектом.





По его словам, пять миллиардов в бюджете должны помочь противостоять этим угрозам. Помимо образовательных программ, средства должны пойти на убежища, техническое оборудование для гражданского населения или оборудование для дезактивации.