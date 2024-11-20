VZP предостерегает от фейковых писем с обещаниями вернуть переплату

На это сегодня в пресс-релизе обратила внимание страховая компания. При этом она предостерегла от новой волны фейковых СМС-сообщений с обещаниями вернуть деньги из приложения Moje VZP.





Мошеннические электронные письма предлагают получателю нажать на встроенную ссылку в течение 24 часов, в противном случае предполагаемая переплата в несколько тысяч крон не будет выплачена. Если получатель авторизуется по отправленной ссылке, а затем заполняет данные для входа в интернет-банкинг, он открывает мошенникам доступ к своему банковскому счету. Поэтому людям вообще не следует отвечать на такое письмо.





Клиенты VZP — не единственные получатели мошеннических писем. «Согласно ответам, которые мы получили с мест, подтверждено, что это относительно массовая волна. Она, безусловно, будет включать в себя тысячи электронных писем, которые уже сегодня находятся среди людей. И их количество постоянно увеличивается», — сказал директор по безопасности VZP Ян Свобода.





По мнению Свободы, мошеннические электронные письма кажутся весьма правдоподобными. Они почти не содержат опечаток и содержат реальные контактные данные VZP, а также вымышленный регистрационный номер дела. «Это изощренное мошенничество», — резюмировал директор службы безопасности VZP.





По мнению страховой компании, волна мошеннических электронных писем, вероятно, также связана с приближением рождественских праздников и, следовательно, с большей готовностью людей рисковать ради возможного финансового вознаграждения. Вместе с ними страховая компания зарегистрировала и другие случаи фейковых СМС-сообщений с обещаниями вернуть деньги из приложения Moje VZP. При этом страховая компания отмечает, что не обращается к своим клиентам тем или иным образом, не пересылает переплаты и не требует от кого-либо входа в интернет-банкинг.