VZP предостерегает от фейковых писем с обещаниями вернуть переплату
21 ноября 2024
13:00
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Судя по всему, тысячи людей в Чехии получили фальшивое электронное письмо с предложением вернуть переплату от медицинской страховой компании VZP. Сообщение, посредством которого мошенники пытаются получить доступ к банковскому счету жертвы, выглядит весьма правдоподобным.
На это сегодня в пресс-релизе обратила внимание страховая компания. При этом она предостерегла от новой волны фейковых СМС-сообщений с обещаниями вернуть деньги из приложения Moje VZP.
Мошеннические электронные письма предлагают получателю нажать на встроенную ссылку в течение 24 часов, в противном случае предполагаемая переплата в несколько тысяч крон не будет выплачена. Если получатель авторизуется по отправленной ссылке, а затем заполняет данные для входа в интернет-банкинг, он открывает мошенникам доступ к своему банковскому счету. Поэтому людям вообще не следует отвечать на такое письмо.
Клиенты VZP — не единственные получатели мошеннических писем. «Согласно ответам, которые мы получили с мест, подтверждено, что это относительно массовая волна. Она, безусловно, будет включать в себя тысячи электронных писем, которые уже сегодня находятся среди людей. И их количество постоянно увеличивается», — сказал директор по безопасности VZP Ян Свобода.
По мнению Свободы, мошеннические электронные письма кажутся весьма правдоподобными. Они почти не содержат опечаток и содержат реальные контактные данные VZP, а также вымышленный регистрационный номер дела. «Это изощренное мошенничество», — резюмировал директор службы безопасности VZP.
По мнению страховой компании, волна мошеннических электронных писем, вероятно, также связана с приближением рождественских праздников и, следовательно, с большей готовностью людей рисковать ради возможного финансового вознаграждения. Вместе с ними страховая компания зарегистрировала и другие случаи фейковых СМС-сообщений с обещаниями вернуть деньги из приложения Moje VZP. При этом страховая компания отмечает, что не обращается к своим клиентам тем или иным образом, не пересылает переплаты и не требует от кого-либо входа в интернет-банкинг.
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