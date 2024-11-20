Средняя температура в Чехии, вероятно, впервые в этом году превысит десять градусов
22 ноября 2024
14:00
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Среднегодовая температура в Чехии, вероятно, впервые в истории измерений в этом году превысит десять градусов Цельсия. Если бы ноябрь и декабрь были средними температурами, среднегодовая температура составила бы 10,3 градуса, что на шесть десятых больше, чем в прошлом году, отметил Яхим Бжезина, метеоролог из брненского филиала Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). В пражском Клементине его измеряют с 1775 года, в Брно — с 1800 года.
Даже по сравнению с предыдущими теплыми годами нынешний год является экстремальным. Ни один месяц с начала года не был ниже среднего по сравнению со средним показателем за период с 1991 по 2020 год.
«Кроме того, вполне вероятно, что ноябрь также будет выше среднего с точки зрения развития до сих пор», — добавил Бжезина. В этом году февраль оказался рекордно теплым. Было более чем на шесть градусов теплее, чем в среднем с 1991 по 2020 год. Март также оказался теплее почти на четыре градуса, а август и сентябрь — на два и более градуса. Пока что последним месяцем с температурой ниже среднего был май прошлого года.
Сравнение средних показателей показывает, насколько экстремальными были последние два года даже по сравнению с предыдущим теплым летом. В прошлом году было на 1,4 градуса теплее, чем в среднем за период с 1991 по 2020 год, и на 2,2 градуса теплее, чем в среднем за период с 1961 по 1990 год. И этот год при рассматриваемой температуре 10,3 градуса будет теплее, чем в период с 1961 по 1990 год, на 2,8 градуса.
Климатологи уже давно предупреждают, что в Центральной Европе потепление происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру. И если в этом году глобальное значение потепления может составить примерно 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом (1,48 в прошлом году), то в Чехии это значение уже находится в районе вышеупомянутых трех градусов.
Поскольку очевидно, что этот год, скорее всего, будет самым теплым в Чехии, климатологи уже несколько недель предсказывают, что это произойдет и в глобальном масштабе. Ученые давно предполагали, что постепенное потепление будет происходить еще как минимум несколько десятилетий. Однако в прошлом году они были удивлены внезапным повышением температуры во второй половине года, чему у них нет четкого оправдания.
«Кроме того, вполне вероятно, что ноябрь также будет выше среднего с точки зрения развития до сих пор», — добавил Бжезина. В этом году февраль оказался рекордно теплым. Было более чем на шесть градусов теплее, чем в среднем с 1991 по 2020 год. Март также оказался теплее почти на четыре градуса, а август и сентябрь — на два и более градуса. Пока что последним месяцем с температурой ниже среднего был май прошлого года.
Сравнение средних показателей показывает, насколько экстремальными были последние два года даже по сравнению с предыдущим теплым летом. В прошлом году было на 1,4 градуса теплее, чем в среднем за период с 1991 по 2020 год, и на 2,2 градуса теплее, чем в среднем за период с 1961 по 1990 год. И этот год при рассматриваемой температуре 10,3 градуса будет теплее, чем в период с 1961 по 1990 год, на 2,8 градуса.
Климатологи уже давно предупреждают, что в Центральной Европе потепление происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру. И если в этом году глобальное значение потепления может составить примерно 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом (1,48 в прошлом году), то в Чехии это значение уже находится в районе вышеупомянутых трех градусов.
Поскольку очевидно, что этот год, скорее всего, будет самым теплым в Чехии, климатологи уже несколько недель предсказывают, что это произойдет и в глобальном масштабе. Ученые давно предполагали, что постепенное потепление будет происходить еще как минимум несколько десятилетий. Однако в прошлом году они были удивлены внезапным повышением температуры во второй половине года, чему у них нет четкого оправдания.
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