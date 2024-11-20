Министр иностранных дел Чехии прошел по минному полю под Киевом

Вскоре после прибытия министр отправился на минное поле под Киевом, где прогулялся также с послом Чехии в Украине Радеком Пехом. Организация The HALO Trust, занимающаяся разминированием в Украине, ждала Липавского на месте и предоставила ему защитный жилет.



Помимо посещения минного поля, чешский министр также встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пока неясно, состоится ли встреча с президентом Владимиром Зеленским.



На вокзале в Киеве Липавского встречали сотрудник протокольной службы Министерства иностранных дел Украины, посол Чехии Пех и посол Украины в Праге Василий Зварыч.