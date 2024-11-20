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Министр иностранных дел Чехии прошел по минному полю под Киевом

Новости и статьи
22 ноября 2024
10:45
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Министр иностранных дел Ян Липавский в пятницу утром прибыл в Киев, где под эгидой организации The HALO Trust прошел по минному полю недалеко от столицы. Позже он также встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Это уже четвертая поездка чешского политика в Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения.
Вскоре после прибытия министр отправился на минное поле под Киевом, где прогулялся также с послом Чехии в Украине Радеком Пехом. Организация The HALO Trust, занимающаяся разминированием в Украине, ждала Липавского на месте и предоставила ему защитный жилет.

Помимо посещения минного поля, чешский министр также встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пока неясно, состоится ли встреча с президентом Владимиром Зеленским.

На вокзале в Киеве Липавского встречали сотрудник протокольной службы Министерства иностранных дел Украины, посол Чехии Пех и посол Украины в Праге Василий Зварыч.
Чехия Украина политика Министерство иностранных дел
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