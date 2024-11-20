Как сообщило посольство Российской Федерации в Словакии в Facebook, мэр Баран передал символический чек Курской областной думе в Москве. В российском посольстве заявили, что средства будут направлены на «гуманитарную помощь гражданскому населению региона, пострадавшему от действий украинских вооруженных сил».



Баран, близкий к правящей Словацкой национальной партии, отправился в Москву вместе с бывшим депутатом Антоном Корбой. Как отмечает словацкая региональная газета Korzár, оба бывших профессиональных военных были одеты в военную форму.



Мэр Баран не скрывал своих пророссийских взглядов, называя правительство в Киеве «бандитским режимом, поддерживаемым разведками США и Великобритании».



Он провокационно объявил о сборе 21 августа 2024 года, в годовщину оккупации Чехословакии. На сайте муниципалитета он описал это как «сбор в поддержку русских, которых якобы терроризируют украинцы».



На официальном сайте муниципалитета также был указан номер прозрачного счета, на который можно было перечислить деньги.



Баран возглавляет муниципалитет с 2014 года, и именно мэр отправил на этот счет первые 500 евро (12 600 крон). По иронии судьбы, в 2022 году именно жители Смилно организовали два сбора для беженцев из Украины. В коммуне проживает около 700 человек, и пять из семи избранных муниципальных советников баллотировались в качестве кандидатов от SNS.



Манипуляция народом



Политолог Томаш Козьяк отмечает, что сбор средств для жителей Курской области — это пример того, как далеко может зайти российская пропаганда в манипулировании людьми. Бардеевский журналист Марио Худак назвал «невероятно нелепым и глупым» тот факт, что двое бывших солдат в ветеранской форме передали десятки тысяч евро России, которая в настоящее время угрожает всему миру ядерной войной.



«Если бы у них было настоящее мужество и убежденность, им следовало бы не снимать форму и немедленно предложить свой стратегический боевой опыт Владимиру Путину. Возможно, это способствовало бы более быстрому окончанию войны», — добавил Худак.