Средний класс беднеет, защита беднейших слоев населения не помогает

«Рабочий средний класс в Чехии становится все беднее. Ухудшение ситуации обычно связывают с ростом безработицы, но в последние годы этого не происходит. В Чехии долгое время была самая низкая безработица в ЕС, но при этом наблюдалось самое сильное падение реальной заработной платы. Число получателей жилищных пособий растет... Наибольший рост числа получателей наблюдается не в типичных регионах. Особенно в окрестностях Праги», — говорит Трлифайова. Согласно полученным данным, в других крупных городах также наблюдается рост числа получателей соцподдержки.



По словам эксперта по долгам Барборы Галиржовой, наибольшее увеличение числа людей с задолженностями наблюдается в Среднечешском крае. «На местах мы были удивлены тем, что в консультационные центры стали приходить представители нижнего среднего класса, люди с высшим образованием», — говорит Галиржова.



Результаты индекса отражают высокую инфляцию, рост цен на энергоносители и падение реальных доходов, а также изменения в системе поддержки. Правила предоставления жилищных пособий были скорректированы, и их размер стал выше. Детскую помощь могут получать семьи с доходом до 3,4 прожиточного минимума вместо 2,7.



«Количество людей, имеющих право на получение детских пособий, должно было сокращаться, когда прожиточный минимум не был валоризирован, а зарплаты росли. Но в результате все больше людей пошли в бюро по трудоустройству и подали заявление на получение поддержки», — говорит Трлифайова. Она добавила, что это создает новую группу получателей пособий, ситуацию которых необходимо понять и работать с ними соответствующим образом. Это также означает нагрузку на органы власти, считает эксперт.



В то время как количество семей, получающих жилищные и детские выплаты, увеличилось, число получателей пособий, находящихся в тяжелом материальном положении, не растет. «Это говорит скорее о том, что защита беднейших слоев населения не работает. Если падает средний класс, то, безусловно, беднейшие слои населения тоже теряют свои позиции», — говорит Трлифайова.



Прожиточный минимум используется для определения права на получение пособий, расчета определенной помощи или определения суммы, которую не должны отдавать должники. Для одного человека он составляет 4 860 крон. В последний раз он повышался в январе 2023 года, увеличившись на 5,2% с 4 620 крон.



По мнению Трлифайовой, защитная функция прожиточного минимума как суммы, необходимой для элементарного выживания, снижается, и из-за этого инструменты защиты беднейших слоев населения в долгосрочной перспективе оказываются несостоятельными. Эксперт указывает на реальное снижение этой суммы. По ее мнению, если учесть инфляцию, то в прошлом году минимум должен был составлять 7 082 кроны.



Авторы индекса делят муниципалитеты на четыре группы в соответствии с набранными баллами — от нуля в местах, где нет проблем, до 30 баллов в местах с самыми большими проблемами. В прошлом году 241 муниципалитет получил наивысшую оценку от 12 до 30 баллов, что на 50 больше, чем годом ранее. В прошлом году агентство зарегистрировало 3 393 муниципалитета с отсутствием или минимальной нагрузкой в один балл, что на 212 меньше, чем годом ранее.