У нас достаточно клиентов, заинтересованных в ипотеке. Мы будем медленно снижать цены, говорит глава Komerční banka

Снижение цен на ипотеку практически прекратилось. Последний раз Komerční banka снижал ставку в апреле этого года с 5,49 до 5,09%. С тех пор этот интерес сохраняется. В то же время Чешский национальный банк продолжает снижать ставки. Банки утверждают, что цена жилищных кредитов не в точности копирует решения центрального банка по процентным ставкам, а следует за ценой так называемого жилищного кредита. длинные деньги на рынке.





В то время как трех- и пятилетние облигации продаются по ставке 3,5%, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 4,96%. Глава Komerční banka все еще видит возможности для снижения цен на жилищные кредиты. «Мы смотрим на то, что делают конкуренты, стараемся быть конкурентоспособными», — сказал Ян Юхелка в интервью SZ Byznys.





Председатель Чешского национального банка Алеш Михл заявил некоторое время назад в SZ Byznys, что банки могут снизить проценты по ипотеке, но сохранят «отличную маржу» и прибыльность.





«Банки занимаются бизнесом, чтобы получать прибыль. На чешском рынке огромная конкуренция в сфере предоставления ипотечного финансирования. Поэтому я не буду бояться, что конкуренция со временем не позаботится о дальнейшем, более постепенном снижении цен», — прогнозирует Ян Юхелка.





Однако сам Komerční banka не намерен вступать в серьезную битву по процентным ставкам с конкурентами. Ипотечные кредиты продаются через строительное общество Modra Pyramida, но суть его бизнеса иная. Komerční banka вместе с Modra Pyramida за один месяц продал 20% всех ипотечных кредитов. У нас около 20% рынка, и именно там мы хотим быть, заявил глава третьего по величине банка на рынке.





По прогнозу Чешской банковской ассоциации, базовая процентная ставка центрального банка на конец года составит 3,25%. Ставки по ипотечному кредитованию будут снижаться и в следующем году, но медленно, прогнозирует Юхелка.





После более неудачного прошлого года, когда спрос на ипотеку снизился из-за дорогих кредитов, банки сейчас снова переживают ипотечный бум. В сентябре они предоставили более 5 200 новых ипотечных кредитов на общую сумму почти 20 миллиардов крон. Именно интерес людей к кредитам является причиной того, что банкам не стоит особо напрягаться.





«Спрос на ипотеку массово выше, чем был в 2023 году. И при этом цены на квартиры и дома растут на пять-восемь процентов, в зависимости от того, в каком городе. По нашему мнению, ипотека доступна», — говорит Юхелка.





Для многих заявителей требование к собственному капиталу является более серьезным препятствием, чем процентные ставки. Согласно ипотечному лимиту LTV (кредит к стоимости), претенденты на ипотеку должны иметь 20% стоимости недвижимости из собственных средств.