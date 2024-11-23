Комментарий: Чешские налоги наказывают бедных. Политики этого не замечают
26 ноября 2024
08:00
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Если премьер-министр Петр Фиала хочет на время прекратить мечтать о том, что зарплаты станут как в Германии, и для разнообразия послушать людей, которые хоть немного разбираются в том, как работает экономика, у него есть отличная возможность. Компания PAQ Research опубликовала очередную серию налоговых исследований, на этот раз посвященную подоходному налогу с физических лиц. В исследовании очень убедительно описывается сегодняшняя система, которая, помимо прочих недостатков, облагает самых низкооплачиваемых граждан по абсурдно высокой ставке. Особого внимания заслуживает эволюция налогообложения, пишет обозреватель Seznam Zprávy Мартин Чабан.
Авторы исследования подсчитали, что за последние 15 лет после различных налоговых изменений,средняя ставка налога для самых бедных работников, включая подоходный налог, взносы на здравоохранение и социальное страхование, выросла на два процентных пункта до 37%. Для самых богатых, напротив, ставка снизилась на два процентных пункта до 43%.
В то время как в Чешской Республике средняя заработная плата облагается налогом на уровне западных стран, для самых богатых работников средняя ставка на три процентных пункта ниже, чем в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швеции, Дании и США. И наоборот, для самых низкооплачиваемых работников в Чехии средняя налоговая ставка на 14 процентных пунктов выше, чем в западных странах.
Предложения PAQ Research по изменению налогов в основном основаны на более эффективной работе с возвратом налогоплательщикам (который может быть выше, но может постепенно снижаться по мере роста доходов), вечной идее преобразования возврата налогоплательщикам в налоговый бонус, чтобы даже самые бедные могли в полной мере им воспользоваться, и изменениях в налоговых вычетах на детей. Более подробно об этих изменениях мы рассказывали здесь.
90-страничное исследование представляет собой замечательный контрапункт к все более истеричному политическому движению в публичном пространстве. Оно уже с нетерпением ожидает парламентских выборов через 11 месяцев, порождая такие абсурдные вещи, как обещания сравнять зарплаты с немецкими с одной стороны и апокалиптические интерпретации пенсионных изменений — с другой.
Именно поэтому, к сожалению, маловероятно, что кто-либо из политиков найдет время для изучения этого исследования или даже вдохновится им при составлении предвыборной программы. Более того, в предвыборных опросах две партии, которые долгое время занимали лидирующие позиции, — это ANO и ODS, чьи ключевые лидеры до сих пор убеждены, что так называемая отмена сверхбрутальной зарплаты была хорошей идеей.
Их видение «мы снизили налоги, радуйтесь!» полностью игнорирует тот факт, что беднейшим работникам эти изменения не помогли. Они также не признают, что этот шаг привел к образованию дыры в чешских государственных финансах, которую, несмотря на все громкие обещания, никто не смог заткнуть. Их также не волнует, что непродуманное снижение налогов в условиях задушенной экономики стало одной из причин последующего инфляционного взрыва.
Печально, что такой анализ налоговой системы, который проводит PAQ Research, не может быть предоставлен правительству или оппозиции их собственным аппаратом. Желательно до того, как коалиция и оппозиция поспешат внести необратимые налоговые изменения.
Конечно, идеи, изложенные в исследовании, тоже не являются панацеей. «Сбалансированный» вариант изменений подоходного налога означал бы недостачу в размере более 15 миллиардов крон, которую пришлось бы компенсировать другими налоговыми мерами. Известно, что исследователи PAQ особенно сильно ударили по низкому (и плохо построенному) налогу на недвижимость, а также по налогам на пороки.
Однако это предложение — в отличие от так называемой отмены сверхбрутто-зарплаты — нацелено на более бедные домохозяйства, которые склонны превращать дополнительный доход в потребление, а не в сбережения. Поэтому авторы исследования надеются, что одним из эффектов их предложений станет повышение внутреннего спроса и, следовательно, стимулирование роста экономики в целом.
Возможно, это слишком оптимистичный взгляд, но он по крайней мере имеет под собой рациональную, а также профессиональную основу. В отличие от большинства выступлений по экономическим вопросам, которые мы слышали в последнее время от высокопоставленных представителей правительства и оппозиции.
В то время как в Чешской Республике средняя заработная плата облагается налогом на уровне западных стран, для самых богатых работников средняя ставка на три процентных пункта ниже, чем в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швеции, Дании и США. И наоборот, для самых низкооплачиваемых работников в Чехии средняя налоговая ставка на 14 процентных пунктов выше, чем в западных странах.
Предложения PAQ Research по изменению налогов в основном основаны на более эффективной работе с возвратом налогоплательщикам (который может быть выше, но может постепенно снижаться по мере роста доходов), вечной идее преобразования возврата налогоплательщикам в налоговый бонус, чтобы даже самые бедные могли в полной мере им воспользоваться, и изменениях в налоговых вычетах на детей. Более подробно об этих изменениях мы рассказывали здесь.
90-страничное исследование представляет собой замечательный контрапункт к все более истеричному политическому движению в публичном пространстве. Оно уже с нетерпением ожидает парламентских выборов через 11 месяцев, порождая такие абсурдные вещи, как обещания сравнять зарплаты с немецкими с одной стороны и апокалиптические интерпретации пенсионных изменений — с другой.
Именно поэтому, к сожалению, маловероятно, что кто-либо из политиков найдет время для изучения этого исследования или даже вдохновится им при составлении предвыборной программы. Более того, в предвыборных опросах две партии, которые долгое время занимали лидирующие позиции, — это ANO и ODS, чьи ключевые лидеры до сих пор убеждены, что так называемая отмена сверхбрутальной зарплаты была хорошей идеей.
Их видение «мы снизили налоги, радуйтесь!» полностью игнорирует тот факт, что беднейшим работникам эти изменения не помогли. Они также не признают, что этот шаг привел к образованию дыры в чешских государственных финансах, которую, несмотря на все громкие обещания, никто не смог заткнуть. Их также не волнует, что непродуманное снижение налогов в условиях задушенной экономики стало одной из причин последующего инфляционного взрыва.
Печально, что такой анализ налоговой системы, который проводит PAQ Research, не может быть предоставлен правительству или оппозиции их собственным аппаратом. Желательно до того, как коалиция и оппозиция поспешат внести необратимые налоговые изменения.
Конечно, идеи, изложенные в исследовании, тоже не являются панацеей. «Сбалансированный» вариант изменений подоходного налога означал бы недостачу в размере более 15 миллиардов крон, которую пришлось бы компенсировать другими налоговыми мерами. Известно, что исследователи PAQ особенно сильно ударили по низкому (и плохо построенному) налогу на недвижимость, а также по налогам на пороки.
Однако это предложение — в отличие от так называемой отмены сверхбрутто-зарплаты — нацелено на более бедные домохозяйства, которые склонны превращать дополнительный доход в потребление, а не в сбережения. Поэтому авторы исследования надеются, что одним из эффектов их предложений станет повышение внутреннего спроса и, следовательно, стимулирование роста экономики в целом.
Возможно, это слишком оптимистичный взгляд, но он по крайней мере имеет под собой рациональную, а также профессиональную основу. В отличие от большинства выступлений по экономическим вопросам, которые мы слышали в последнее время от высокопоставленных представителей правительства и оппозиции.
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