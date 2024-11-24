Опытные профессионалы бегут из армии. Их уже больше в Kaufland, считает Ржехка

«Если раньше среднее число солдат, покидающих армию в год, составляло от восьмисот до тысячи, то сейчас — около 1400. Это самый высокий показатель за последние десять лет. Мы можем ожидать, что в ближайшие пять лет эта тенденция будет такой же или даже выше», — заявила пресс-секретарь Генштаба Магдалена Дворжакова.



Она добавила, что поколение солдат, пришедших в армию после ее переведения на профессиональную основу в 2005 году, начинает покидать ее.



«Все больше становится солдат, которые прослужили пятнадцать лет и более и достигли военной пенсии. Этим солдатам уже за 40, и они решают, продолжать ли им военную карьеру или уйти», — отметила пресс-секретарь.





Все солдаты имеют право на пенсионное пособие после 15 лет службы, и размер пенсионного пособия увеличивается по мере увеличения срока пребывания на службе. После 30 лет оно может достигать 55% от зарплаты, а для летчиков и людей опасных профессий — 60%.



Ежегодно армия тратит на пенсионные выплаты 3,6 миллиарда чешских крон.



В настоящее время в войсках служат около 28 000 профессиональных солдат, в том числе около 3 000 человек в военной полиции и разведке. В этом году перед рекрутерами была поставлена задача набрать 2200 новобранцев, но, по словам Двораковой, они смогли выполнить только 85% плана, то есть 1870 солдат.



С учетом тех, кто ушел, на службу пришло чуть менее чем на 500 человек.



Прошлый год был похожим, и из-за большого количества ушедших чистый прирост составил всего 617 новобранцев, а кроме того, из них было набрано почти двухсот студентов. Позапрошлый год был еще хуже, и тогда армия получила всего 219 новобранцев.



В Kaufland они заработают больше

Начальник Генерального штаба Карел Ржкхка уже давно предупреждает, что привлекать новых людей становится все труднее и труднее. «Кроме того, наш состав стареет, большое количество солдат достигает пенсионного возраста, и мы должны сделать все возможное, чтобы удержать их», — заявил он недавно депутатам комитета по обороне.



Средний возраст чешских солдат уже достиг 40 лет. По словам Ржехки, армия совсем не конкурентоспособна, особенно для солдат в нижних чинах. «Если мы заставляем их мотаться по всей республике, платить за проезд и проживание, и даже если они квалифицированные люди, с финансовой точки зрения им выгоднее работать в Kaufland на кассе», — отметил Ржехка.



Например, капрал сегодня зарабатывает чистыми около 34 000 чешских крон в месяц, а капитан — 52 000 крон.



В стратегических документах говорится, что к 2030 году должно служить 30 000 солдат. «При нынешней тенденции мы не сможем выполнить эту задачу. Более того, первоначальная оценка того, сколько людей нам понадобится, чтобы справиться со всеми обязанностями, которые появятся у нас со следующего года, составляет 37 тысяч человек», — предупреждает Ржехка.



Из-за плохой кадровой ситуации Министерство обороны хочет изменить закон, чтобы упростить набор и повысить надбавку за набор и стабильность, а также добавить деньги на транспорт или жилье.



Социолог Мартин Бухтик не видит ничего хорошего, поскольку рынок труда сокращается. «Цифры явно говорят против армии», — сказал он. Он добавил, что сегодня в стране насчитывается всего около 100 000 человек в возрасте 18 лет, в то время как 25 лет назад их было почти вдвое больше.