Сотрудники Amazon будут бастовать во время «черной пятницы»

«Сотрудники и представители профсоюзов и групп работников намерены присоединиться к акциям протеста против практики компании из Сиэтла в период между „черной пятницей“ и „киберпонедельником“, с 29 ноября по 2 декабря, одним из крупнейших уик-эндов года, посвященных шопингу», — сообщает британская газета Guardian.



Мероприятие координируется кампанией Make Amazon Pay, объединяющей более 80 профсоюзов и инициативных групп. Они утверждают, что американский ритейлер ущемляет своих работников. «В то время как компания утроила прибыль в начале 2024 года, она также ведет наблюдение за водителями и складскими работниками и оказывает на них давление, подвергая их риску серьезного физического и психологического ущерба», — говорится в заявлении координаторов.



По их словам, компания обделяет людей и планету. Она выкачала из американских жителей $2 миллиарда на строительство новых центров обработки данных, но владелец Amazon Джефф Безос переехал в Майами, чтобы сэкономить $600 миллионов на налогах, говорится в заявлении.



«Amazon планирует ежегодно устанавливать 465 000 новых энергоемких серверов с искусственным интеллектом, но большинство из них не будут работать на возобновляемом электричестве», — добавили они.



В Великобритании, например, Amazon олицетворяет все, что не так с экономикой этой страны, считают организаторы. «Нестабильная работа, низкие зарплаты и зачастую небезопасные условия труда», — перечисляет Аманда Гиринг, главный организатор британского профсоюза GMB.



Подобное мероприятие проводится уже в пятый раз в одну и ту же дату. «Неустанная погоня Amazon за прибылью идет в ущерб работникам, окружающей среде и демократии», — заявила Кристи Хоффман, генеральный секретарь Глобального профсоюза UNI.



Однако Amazon утверждает, что обвинения несправедливы. «Эти группы представляют разные интересы, а мы всегда прислушиваемся и ищем пути совершенствования», — заявил представитель компании в интервью Guardian.



Среди прочего Amazon утверждает, что является крупнейшим в мире потребителем возобновляемой энергии и что в прошлом году все ее электричество было получено из возобновляемых источников.