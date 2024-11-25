Рождество в долг. Чехи берут больше кредитов на подарки

Просрочка по выплатам или кредит на поездку на море? Чешские банки сталкиваются с этим все реже. Чехи все лучше понимают, как и для чего они берут деньги в долг. Только 7% заемщиков ведут себя рискованно. Чешская банковская ассоциация, опубликовавшая Индекс риска погашения, описывает случаи, когда клиент не в состоянии погасить свои долги или выплачивает три или более кредитов одновременно.



Это значительное снижение по сравнению с прошлым годом (11%). Наиболее рискованной группой являются люди в возрасте от 36 до 44 лет с низким уровнем образования. В то же время число чехов, которые вообще не ведут себя рискованно, увеличилось с 42 до 48%.



«В этом году мы наблюдаем постепенное возвращение финансового оптимизма среди потребителей, что выражается, в частности, в том, что все меньше людей ведут себя рискованно с точки зрения кредитных продуктов», — говорит Михал Страка из агентства Ipsos, проводившего опрос для ассоциации.



По сравнению периодом двухлетней давности, когда в обществе было много скепсиса по поводу экономической ситуации, в этом году, по его словам, наблюдается увеличение тех, кто считает сумму своего кредита безопасной, и наоборот, уменьшение доли людей, которые вообще вынуждены брать потребительский кредит.



Однако опасения по поводу своей способности выплачивать долги не исчезли полностью. По данным ЧБА, с этой проблемой сталкивается около четверти чехов. Однако ситуация постепенно улучшается и в этом отношении. 63% респондентов не беспокоятся о выплатах в этом году. В 2022 году их было всего 56%.



В случае дефолта более трети респондентов решили бы ситуацию, договорившись об отсрочке платежей (что сами банки рекомендуют как идеальный вариант), а чуть менее четверти заняли бы у друзей и родственников.



Кредит за кредитом



Однако некоторые респонденты все же решили бы проблему погашения кредита другим способом, а именно взяли бы еще один кредит, что является наименее хорошим вариантом. По данным ЧБА, такой способ выбрали бы около десятой части опрошенных.



«Однако доля тех, кто говорит, что взял бы кредит, чтобы погасить другой кредит, значительно снизилась по сравнению с прошлым годом», — говорит Филип Ганзлик, главный юрист и заместитель исполнительного директора Чешской банковской ассоциации. Еще в прошлом году к такому сценарию склонялись 14% респондентов.



Чехи также четко определили, на какие цели они никогда не возьмут кредит. На первом месте стоят отпуск и праздники, которые респонденты хотят оплачивать в основном из собственных сбережений. Они также не хотят брать кредит на покупку спортивного инвентаря или на вышеупомянутое погашение другого кредита.



«Чехи издавна были очень рациональны в экономических вопросах. На самом деле среди вещей, на которые они чаще всего берут кредиты, нет ничего странного. Чаще всего это жилье, а также бытовая электроника», — говорит Михал Страка из Ipsos.



Даже в случае с бытовой электроникой мы видим, что заимствование является разумным шагом. Люди стали покупать различные устройства, чтобы максимально сэкономить на собственном потреблении во времена энергетического кризиса, добавляет Страка.



Однако, по словам Филипа Ганзлика, заместителя исполнительного директора Чешской банковской ассоциации, несмотря на благоприятное финансовое развитие чешских домохозяйств, в этом году, и особенно перед Рождеством, ожидается рост потребительских кредитов.



«Объем этих кредитов растет из года в год, что связано с большим финансовым оптимизмом среди домохозяйств. Они более уверены в том, что могут позволить себе эти кредиты», — говорит эксперт.



«Рождество — это классический период, когда увеличивается количество интуитивных и основанных на эмоциях покупок, которые могут быть рискованными. Часто потребители не понимают, что покупку, которую они совершают сейчас и на которую, например, берут кредит, придется погашать в течение следующих 12 месяцев», — добавляет Филип Ханзлик.



Это подтверждает и Михал Страка из Ipsos, который считает, что объем покупок с использованием кредита увеличится не только в конце года, но и перед летом. «Несмотря на то, что есть значительное большинство тех, кто никогда не возьмет кредит на отпуск, все же есть часть тех, кто это делает», — сказал эксперт в интервью CBA Focus.