Драки каждый день. Треть населения в городе Млада-Болеслав — иностранцы

Многие винят в этом высокую долю иностранцев, которые приезжают сюда на работу. Их здесь много, даже больше, чем в других промышленных городах страны. По словам мэра Йиржи Боушки (ANO), в Млада-Болеславе зарегистрировано 48 000 жителей. Из них 13 000 — это иностранные граждане 23 различных национальностей.



«В целом иностранцев здесь значительно больше, потому что людям из ЕС не нужно регистрироваться. Сейчас здесь зарегистрировано более 9 000 человек из третьих стран, то есть стран за пределами ЕС», — говорит Боушка. «Это правда, что мы — промышленный город, и с точки зрения безопасности такая структура людей создает ряд проблем, которые мы должны решать. Тем не менее Млада-Болеслав, за некоторыми исключениями и печальными событиями вроде того, что произошло в минувшие выходные, является относительно безопасным городом», — сказал Боушка.



Этим печальным событием стала драка между двумя незнакомцами возле бара. «Два человека в состоянии алкогольного опьянения повздорили, они вышли на улицу, чтобы разобраться. Было нанесено три удара, драка не была агрессивной, но один из мужчин потерял равновесие, упал и повредил голову. От полученных травм он скончался. Преступник был поляком», — сообщил Марек Йироуш, директор полиции Млада-Болеслава. Однако, по его словам, ни уровень преступности в Млада-Болеславе, ни уровень преступности среди иностранцев не выделяются по статистике.



Одна треть населения, одна треть преступлений



«Мы действительно мультикультурный город, здесь проживают представители 23 национальностей, так что столкновение культур и встречи людей должны иметь место. Есть стандартные проблемы, которые есть в других промышленных городах, но есть и недостаток: Млада-Болеслав маленький по сравнению с Пльзнем, например, здесь 50 агентств по трудоустройству, а в Пльзене их нет», — говорит Владислав Краль, отвечающий за профилактику преступности в городе.



Все эти аспекты не слишком способствуют повышению чувства безопасности.



Но директор полиции Йироуш успокаивает: «У нас есть большое несоответствие между реальной ситуацией с безопасностью, как показывают наши статистические данные, и тем, что иногда чувствуют граждане».



По его словам, с января по октябрь полиция зарегистрировала 1 099 преступлений, что на три случая меньше, чем за тот же период прошлого года.



По словам директора полиции, доля иностранцев в населении составляет около 30%, и доля иностранцев в совершенных преступлениях примерно соответствует этому показателю. За первые десять месяцев этого года полиция зарегистрировала в Млада-Болеславе 1 099 преступлений. Раскрываемость преступлений составляет чуть менее 60%, а обвинения были предъявлены 210 иностранцам.



Нетерпимость



Однако, по словам представителей муниципальной полиции, ситуация хуже с различными правонарушениями, которые часто даже не попадают в статистику и которыми местные полицейские занимаются каждый день.



«Пьяные группы иностранцев стоят на улицах, люди вынуждены их пропускать, пьяные часто ведут себя вульгарно», — описал одну из причин общего беспорядка в городе Томаш Кипта, начальник муниципальной полиции, который сообщил, что в год полицейские рассматривают почти 2 000 правонарушений, связанных с алкоголем и мусором.



Чтобы улучшить ситуацию, в городе расширяют камеры наблюдения, а полицейские усиливают патрули и помощников. Была объявлена нулевая терпимость к распитию алкоголя в общественных местах и преступлениям, связанным с наркотиками.