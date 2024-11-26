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Из-за угрозы безопасности для сотрудников Бюро труда закроет 50 отделений

Новости 420on
27 ноября 2024
13:00
356
Бюро труда сужает список филиалов, которые оно собирается закрыть. Вместо первоначально запланированных 83 их будет около пяти десятков. Кроме того, рабочие места в так называемых муниципалитетах расширенного масштаба, то есть в более крупных населенных пунктах, пока должны оставаться в рабочем состоянии.
Об этом министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил ЧТК и Чешскому телевидению после встречи с генеральным директором Бюро труда Даниэлем Криштофом.

«Мы договорились сегодня, что в ближайшие месяцы наш контактный офис не исчезнет из муниципалитетов с расширенным охватом... График будет скорректирован и переговоры с мэрами продолжатся. Он будет скорректирован так, чтобы не было закрытия без компенсации», - сказал Юречка. По его словам, отделения будут работать до тех пор, пока почта не начнет принимать заявления на получение пособий. Сотрудники бюро по трудоустройству также могут регулярно выезжать на место.

В начале ноября Бюро труда объявило, что собирается постепенно закрыть 83 из 369 своих филиалов в Чехии, то есть более пятой части. Руководство офиса также обосновало это обеспечением безопасности сотрудников. Четыреста рабочих должны были переехать из закрытых отделений на другие рабочие места.

По словам Юречки, три десятка из 83 отделений должны продолжить работу. По первоначальному плану должны быть закрыты пять десятков рабочих мест в небольших городах. «Да, там план будет выполнен, и филиалы будут постепенно сокращаться. Но и там у нас будет амбиция достичь соглашения с Чешской почтой, чтобы расширить там сеть почтовых отделений для клиентов по трудоустройству. ведомство», — сказал министр.

О планируемой оптимизации сети отделений службы занятости министр труда объявил еще летом прошлого года. Он заявил тогда, что плановое сокращение рабочих мест возможно благодаря цифровизации и что из-за этого уже прекратился набор новых работников. Преобразование должно было произойти в течение двух лет. Сегодня Юречка уточнил, что она должна продлиться в следующем и следующем году.
Чехия чиновники безработица работа пособия
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