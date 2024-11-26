Сети Tesco и Billa не будут продавать фейерверки для празднования Нового года

В конце июля правительство одобрило поправку к закону, запрещающую продажу пиротехнических изделий на рынках, в киосках и других точках, за исключением наименее опасной категории F1, доступной с 15 лет. Сейчас поправка проходит первое чтение в Палате депутатов.





И Billa, и Tesco объясняют свое решение более ответственным отношением к животным и окружающей среде. Компания Tesco в этом году также отменит продажу живого карпа возле своих магазинов, сообщило Чешское агентство новостей на прошлой неделе. Она присоединяется к сетям Billa и Lidl, которые не разрешали продажу в предыдущие годы.



«Празднование Нового года исторически связано с использованием фейерверков, и для многих покупателей эта традиционная форма торжества имеет большое значение. Именно поэтому мы включаем эти продукты в наше предложение только на ограниченный период времени в конце года», — сказал пресс-секретарь Penny Томаш Кубик. Другие крупные сети также будут предлагать фейерверки в этом году. «В этом году мы обычно включаем пиротехнику в специальное предложение в течение декабря. В настоящее время мы не планируем отменять ее продажу», — заявила представитель Lidl Элишка Фрошова Стехликова.



В предложениях онлайн-супермаркетов Rohlík.cz и Košík.cz покупатели снова не найдут фейерверков. «Единственный ассортимент, который мы предлагаем в этой области, — это бенгальские огни, которые нравятся нашим покупателям как часть праздничной атмосферы», — сказала пресс-секретарь Rohlík Дениса Моргенштейнова. По ее словам, Rohlík никогда не продавал фейерверки, а Košík не предлагает этот ассортимент уже несколько лет, сказал пресс-секретарь Франтишек Брож.



Согласно измененному закону, муниципалитеты также могут получить право запрещать использование пиротехники на своей территории или ее части, даже на ограниченный период времени. Для некоторых объектов поправка также устанавливает безопасное расстояние не менее 250 метров, которое люди должны будут соблюдать при запуске. Это касается больниц, домов престарелых, жилых домов, приютов, спасательных станций и зоопарков. Поправка также регулирует обязанность иметь профессиональную квалификацию при использовании или дистанционной продаже пиротехнических изделий.



Пиротехнические изделия делятся на несколько категорий. Категории F1-F4 предназначены для фейерверков, T1 и T2 — для театральной пиротехники, а прочая пиротехника обозначается P1 и P2. Более высокий номер всегда означает большую опасность.