Чешский сенатор хочет отправлять бездомных в тюрьму. «Они представляют опасность для жителей», — говорит он

«Во многих чешских городах бездомные — это не только социальная проблема, но и проблема безопасности. Как я и обещал, я начал работать над решением этой проблемы, которая становится все более актуальной», — написал Граба в социальных сетях.



Меня заинтриговал ваш твит о бездомности. Собираетесь ли вы предложить какой-либо законопроект?



Безусловно, да. В последнее время я встречаюсь с мэрами, это становится большой проблемой. В Ржичанах убирают скамейки, в Бенешове это уже имеет последствия для безопасности, в Пльзене бродяги подвергают опасности жителей. Я готовлю предложение по законодательному акту, который будет решать эту проблему и с точки зрения уголовного права.



Одно из ваших предложений — сделать уголовным преступлением проживание на улице. Как вы думаете, это поможет? Последний раз такой закон был при коммунизме, если я не ошибаюсь...



Это было преступление, связанное с попрошайничеством. В Венгрии, например, есть работающее решение, где существует официальный запрет на жизнь на улице. Затем, разумеется, необходимо дальнейшее регулирование того, что происходит, если человек не соблюдает запрет. Каковы варианты юридических санкций? Потому что, честно говоря, штрафовать человека, у которого нет ни денег, ни стимула платить штраф, — это ничего не решает.



Что же тогда происходит? Каким должно быть наказание?



Основное наказание — это, конечно, общественные работы. Если человек загрязняет общественное пространство или нарушает общественный порядок, наказанием должны быть общественные работы. Проблема в том, что такое наказание будет выполнять лишь меньшинство. И никакое другое наказание, как известно чешскому уголовному праву, не является вариантом. Кроме, разумеется, тюремного заключения.



Значит, речь идет о тюремном заключении за бездомность?



Я обсуждал это с мэрами. И если у вас есть выбор между размещением этих людей в общественном пространстве или ограничением их передвижения в рамках тюремного заключения, я думаю, что последнее — единственное решение, которое может быть использовано, если все остальное не удастся. Даже если это означает финансирование, конечно. В то же время я бы сказал, что тем, кто нуждается, нужно помогать. Укреплять социальный сектор как финансово, так и в плане персонала.



Надежда: Возвращение к периоду до 1989 года



Такое ощущение, что мы возвращаемся к временам до 1989 года. Мы не классифицируем, кто виноват, а кто нет, мы не оказываем услуги и не смотрим, кому помогать, а кому нет, это было бы очень неэффективно. Выяснить, кто виноват, а кто не виноват, и чей это образ жизни, нереально. Я не хочу описывать это каким-либо образом.



Вам это кажется разумным? Посадить в тюрьму людей, оказавшихся на улице, часто по каким-то личным трагическим причинам?



Главная цель — помочь этим людям. Но когда все остальное не удается, когда у вас есть выбор, чтобы они угрожали шприцами вашим детям, другого выбора нет.



Но разве не каждый человек имеет право передвигаться в общественном пространстве, независимо от того, есть ли у него жилье или нет?



Конечно, право передвигаться в общественном пространстве — это право каждого. Но нарушение общественного порядка — это поведение, наказуемое законом, будь то проступок или, в какой-то более серьезной форме, уголовное преступление.



И вы считаете, что превращение жизни на улице в преступление — это правильно?



Если жизнь на улице угрожает общественному порядку, государство должно с этим бороться.



Вы написали, что любой, кто не подчинится запрету жить на улице, будет вынужден покинуть общественное пространство. Как я представляю себе, что бездомного, у которого нет дома, заставят уйти?



Конечно, ему должен быть предложен вариант приюта или убежища. Государство должно позаботиться о том, чтобы им было куда пойти. Но полиция должна быть наделена полномочиями выдворить их из этого общественного места.



Как полиция будет отличать бездомных, которые не имеют права находиться в общественном месте, от тех, кто имеет право?



Ну, я думаю, что студент, ожидающий с рюкзаком на вокзале на главной улице, не попадет под следствие. Если же кто-то ночует там в палатке уже неделю, полиция об этом знает.



Вы также написали, что ориентируетесь на людей, которые выбрали бездомность в качестве образа жизни. Как вы думаете, есть ли такие люди, которые считают, что быть на улице — это отличная идея и это их образ жизни?



Это совершенно некорректный вопрос, я не думаю, что вы серьезно, не так ли?



Это ваша формулировка. Цитирую: Те, кто выбирает бездомность как образ жизни.



Этим людям должен быть предложен приют, оплаченный их общественными работами. Если кто-то отказывается от этого и выбирает такую судьбу, государство должно как-то отреагировать.



Я думаю, что многие из социальных работников, которых вы здесь упомянули, скажут вам, что у некоторых бездомных серьезные проблемы с психическим здоровьем, зависимость, и это не их выбор и не их образ жизни. Часто они даже не могут получить помощь. Разве не жестоко говорить, что они выбрали такой образ жизни и заслуживают тюрьмы?



Если такова судьба этих людей, то, конечно, может быть, уже существует какое-то лечение и тому подобное. Я знаю по опыту, что это сложно и что эти люди не видят будущего в том, чтобы просто взять метлу и подмести площадь, они просто не хотят этого. Но государство должно с этим бороться, потому что это угрожает общественному пространству даже в таких богатых городах, как Ржичаны или Бенешов.