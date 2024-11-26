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Внезапно расплатился с долгами. Люди в Чехии нашли способ аннулировать кредиты

Новости 420on
28 ноября 2024
09:30
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Люди стали массово обращаться к Финансовому арбитру с просьбой аннулировать потребительские кредиты, поскольку те, кто их выдавал, недостаточно проверили платежеспособность клиента.
Еще в начале этого года Люции возникла большая проблема. Она задолжала деньги трем небанковским компаниям. Как она сама признается, ей пришлось брать в долг, чтобы погасить другие кредиты.

Однако в тот момент, когда возникла угроза возникновения у нее просроченной задолженности, она обратилась в консультационную службу по долгам. Безнадежная ситуация изменилась за несколько месяцев.

«Они вернули мне довольно большую сумму денег, и я полностью свободна от долгов», — сообщает сейчас Люция. Он также рекомендует другим людям, которые борются с долгами, разобраться с ситуацией как можно скорее.

Что случилось? Ни одна из небанковских компаний не выполнила закон, а именно недостаточно оценила кредитоспособность клиента. С помощью консультационной службы по долгам Люси обратилась к финансовому арбитру, и он договорился об урегулировании в форме аннулирования кредитов.

В такой момент заемщик фактически возвращает взятые в долг деньги, а поставщик, в свою очередь, возвращает полученные проценты и другие комиссии.

В частности, Люси урегулировала долг в 94 000 с одним поставщиком, и он таким образом вернул ей более 54 000 крон. Второй вернул 70 500 крон. Люция же заплатила третьему 16 152 крон.

Таким образом, весной женщина, у которой была чрезмерная задолженность, осенью освободилась от долгов и также вернула более ста тысяч крон.

Оценка расходов часто отсутствует

Люция, полное имя которой известно редакции, но не разглашается по ее просьбе, — мать-одиночка. Она заботится о своем ребенке-инвалиде 24/7. Она влезла в долги именно потому, что не может работать, одновременно ухаживая за ребенком.

В критический момент она обратилась в долговую консультацию «Люди в беде», где о ней позаботилась консультант Клара Давидова. Она рассказывает, что небанковские компании редко проверяют свою кредитоспособность в соответствии с законом.

«Определенно существует высокая вероятность признания кредитов недействительными», — говорит Давидова. Она объясняет, что на практике поставщики услуг доплачивают за «прохождение» проверок, чтобы узнать, есть ли у людей возможность вернуть взятые в долг деньги.

«Кредитодатель должен не только запросить документы и выписки с банковского счета, но и проверить расходы, связанные, например, с жильем. И именно акцента на расходах часто не хватает. Прежде всего, они не должны должным образом полагаться на то, что представляет человек, они должны еще и проверять это», — описывает Давидова.

Количество споров на рассмотрении арбитра растет в геометрической прогрессии
В этом случае процедура выглядит следующим образом: сначала к кредитодателю обращаются с предложением о примирении, что фактически означает аннулирование договора. Если соглашение не достигается, консультационные центры передают дело в Управление финансового арбитра — малоизвестное учреждение, которое занимается спорами между потребителями и финансовыми учреждениями. В отличие от суда без дополнительных расходов.

Вот как ведомство характеризует себя в своих годовых отчетах: «Проще всего объяснить институт финансового арбитра тем, что это суд первой инстанции, созданный государством для потребителей, без расходов на адвоката и расходов на административные сборы, с гарантией правильной оценки дела и обеспечения удовлетворения претензии или объяснения, что спор не имеет шансов на успех. Только потребители могут обращаться к финансовому арбитру, финансовые учреждения обязаны участвовать в разбирательстве перед финансовым арбитром».

«Сейчас дел действительно стало больше, они начались в августе этого года, в целом рост огромен», — соглашается Габриэла Дуфкова, пресс-секретарь Финансового арбитра.

В администрации финансового арбитра сообщают, что интерес к разрешению споров по потребительским кредитам стремительно растет. В прошлом году было рассмотрено 2500 производств, в этом году, по промежуточным данным, — 5600 производств, из которых 2656 непосредственно связаны с оценкой кредитоспособности.

Около 80–90 процентов разбирательств заканчиваются по разумному соглашению, когда потребитель достигает соглашения с финансовым учреждением, добавляет Дуфкова. Она напоминает, что люди обращаются к финансовому арбитру также из-за высоких процентных ставок и годовых.
задолженность банки Чехия кредитование
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