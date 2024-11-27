Бакса предлагает отменить обязательную регистрацию ютуберов

Министр сказал, что заявление Совета по телерадиовещанию, сделанное на прошлой неделе, было неудачным, запутанным и неоправданно вызвало панику среди интернет-сообщества. На основе анализа и консультаций было принято довольно радикальное решение. Он предложит Палате общин отменить ту часть Закона об аудиовизуальных услугах по требованию, которая обязывает регистрировать ютуберов или инфлюенсеров. Он хочет провести это изменение во время обсуждения поправки о средствах массовой информации, которая, помимо прочего, увеличивает плату за телевидение и радио. До конца года рассмотреть поправку не успеют, но Бакса считает, что она будет утверждена в первой половине следующего года.



В сегодняшнем пресс-релизе министерства говорится, что в ближайшие дни оно подготовит поправку к закону, которая отменит обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг письменно уведомлять Совет по телерадиовещанию о своей деятельности. В то же время Бакса требует от RRTV уточнить критерии, по которым закон определяет, кто является поставщиком аудиовизуальных услуг по требованию. RRTV все равно будет обязано вести их список, как это предусмотрено европейской директивой.





Он предполагает, что в такой список попадут в основном «крупные игроки», а не все, кто создает видеоконтент в интернете и социальных сетях. По словам представителей министерства, список поставщиков аудиовизуальных услуг по запросу не вызывает опасений в плане цензуры. Он существует уже много лет и включает в себя, например, телеканалы, веб-сайты и другие организации. «Учитывая растущее влияние индивидуальных пользователей на медиарынок, вполне законно вести дискуссии о том, кто уже соответствует критериям включения в этот реестр, а кто нет», — заявили в министерстве.



Бакса подчеркнул, что хотя его министерство отвечает за законодательство в области СМИ, оно не может вмешиваться в деятельность RRTV как независимого регулирующего органа, который занимается толкованием и применением норм на практике. Он считает, что совет будет действовать и уточнять условия закона.



В прошлый четверг Совет по телерадиовещанию в своем пресс-релизе объявил, что создатели интернет-видео, публикующие его с целью получения прибыли, теперь должны пройти перерегистрацию в RRTV. Это сделано в соответствии с европейской директивой по аудиовизуальным материалам, которая направлена на защиту детей и потребителей в интернете. Председатель RRTV Вацлав Менцл заявил на прошлой неделе, что совет директоров тщательно изучает этот вопрос и выпустит разъясняющие инструкции, а с Баксой они уже связались.