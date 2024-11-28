Чехия стареет, и количество пенсионеров-инвалидов растет. Но госпомощи мало

В конце прошлого года в стране насчитывалось почти 212 500 пенсионеров-инвалидов, согласно данным Чешского управления социального обеспечения. Согласно прогнозу Национального бюджетного совета, их число растет. «Своего максимального уровня оно достигнет в 2037 году, когда будет на 10% выше, чем сейчас», — говорится в отчете совета о долгосрочной устойчивости государственных финансов.



В связи с этим, по словам экспертов, возникнет необходимость в увеличении числа работников по уходу, а также расходов на уход за больными и пожилыми людьми. По мнению совета, расходы на пособие по уходу могут увеличиться почти в три раза в течение следующих 50 лет.



Но не все расходы будут покрываться государственной системой социального обеспечения, особенно если нуждающиеся хотят сохранить хотя бы часть своего уровня жизни. «Продолжительность жизни увеличивается. Однако эта положительная тенденция приносит и опасения. К 85 годам каждый третий из нас будет зависеть от чужой опеки», — говорит Михал Корейс из NN Životní pojišt’ovna.



По его словам, в настоящее время в Чехии насчитывается более 370 000 человек, зависящих от помощи других людей, и ожидается, что это число резко возрастет. «Прогнозы говорят о том, что в течение следующих сорока лет количество иждивенцев, нуждающихся в уходе, удвоится», — сказал Корейс.



Сбережения и частная страховка помогут справиться с расходами

Поэтому у людей есть примерно два варианта, как от этого застраховаться. Первый — накопить достаточные сбережения, если у них есть соответствующий заработок. Другой — коммерческое страхование. «Оно покроет потерю дохода, если человек не сможет нормально функционировать на работе по состоянию здоровья», — говорит Павел Крейчик из консалтинговой компании Partners.



По его словам, полисы страхования жизни дополнят государственные пенсии и пособия по болезни. «Они также служат для покрытия единовременных расходов, которые возникают в случае постоянных или долгосрочных изменений по состоянию здоровья. Например, инвестиции на переделку жилья в безбарьерный вариант, покупку медицинских средств и так далее», — говорит он.



Между тем страхование жизни решает две задачи в контексте обеспечения старости. «Первое — это создание финансового резерва. Люди могут инвестировать свои свободные средства через страховку жизни. Однако в большинстве случаев это более дорогой вариант с точки зрения комиссионных, чем пенсионные накопления или новый долгосрочный инвестиционный продукт (DIP), или инвестиции с вычетом налогов. Но на рынке можно найти и недорогие полисы страхования жизни», — уточнил он.



Инвестиционное страхование жизни имеет смысл, если инвестиционная составляющая настроена разумно и если оно проводится в первую очередь для обеспечения соответствующих рисков. «С возрастом частота рисков увеличивается: риск заболевания, которое будет означать долгосрочную потерю дохода или даже инвалидность, со временем становится выше», — заявил он.



Следите за комиссиями и доходностью

Поэтому, выбирая подходящий полис инвестиционного страхования жизни, люди могут оценить, покрывает ли он риски и какие именно, а также, например, уровень комиссионных сборов, чтобы они не были слишком высокими и не перевешивали потенциальную доходность, что некоторое время назад привело к спорам потребителей с некоторыми страховщиками.



«Безусловно, целесообразно присмотреться к комиссионному бремени инвестиций в страхование жизни», — отметил Корейс, добавив, что если стоимость инвестирования полностью соответствует другим продуктам на инвестиционном рынке, то выбор такой страховки особенно подходит тем, кто хочет воспользоваться налоговыми льготами и выполнить юридические условия для частного страхования жизни. Это невозможно сделать без резервной составляющей.



«В зависимости от выбранной стратегии вы можете получить очень интересные оценки в долгосрочной перспективе, при этом сбалансированные, а затем преимущественно динамические стратегии в долгосрочной перспективе приносят доходность выше инфляции. Однако необходимо помнить, что удорожание инвестиционной составляющей не гарантировано заранее, за исключением гарантированных фондов», — добавил Петр Томечек из KB Pojišt’ovna.



Второй вариант перестрахования, также подкрепленный налоговыми льготами, — это страховка долгосрочного ухода. Оно покрывает случаи серьезной недееспособности, когда человек зависит от помощи третьего лица.



Благодаря этому продукту, по словам Крейчика, в систему будут вливаться частные инвестиции, и люди смогут обеспечить себе либо финансовые ресурсы, либо, в некоторых случаях, непосредственный уход в конкретном договорном учреждении той или иной страховой компании. «Этот второй вариант — чистая страховка. Но лично я считаю, что в будущем он станет ключевым продуктом для обеспечения и финансирования долгосрочного ухода», — говорит Крейчик.



Между тем, начиная с этого года можно вычитать взносы по страхованию долгосрочного ухода с долгосрочными аннуитетными платежами. Речь идет о сумме до 48 000 чешских крон. «Большим преимуществом для работодателей является то, что они также могут засчитывать взносы, предоставляемые сотрудникам на эту страховку, как расходы, уменьшающие налогообложение — до 50 000 крон они освобождаются от налогов и обязательных взносов», — заключил Корейс.