На западе Чехии в течение дня ожидается гололед
2 декабря 2024
11:30
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Метеорологи предупредили, что на западе страны вплоть до вечера понедельника существует вероятность гололеда, который образуется во время моросящих осадков. Пешеходам и водителям следует быть осторожными.
Предупреждение выпустил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сегодня утром, добавив, что гололед может образоваться до 18:00.
Уведомление распространяется на Карловарский, Пльзеньский и Устецкий края, а также на западные районы Среднечешского края.
02.12.2024 v 07:45 vystraha CHMU: Ledovka. Od 02.12. 08:00 do 02.12. 18:00. S,K,P,U. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/aiUZjE9xst— Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) December 2, 2024
Уведомление распространяется на Карловарский, Пльзеньский и Устецкий края, а также на западные районы Среднечешского края.
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