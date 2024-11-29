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На западе Чехии в течение дня ожидается гололед

Новости и статьи
2 декабря 2024
11:30
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Метеорологи предупредили, что на западе страны вплоть до вечера понедельника существует вероятность гололеда, который образуется во время моросящих осадков. Пешеходам и водителям следует быть осторожными.
Предупреждение выпустил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сегодня утром, добавив, что гололед может образоваться до 18:00.

Уведомление распространяется на Карловарский, Пльзеньский и Устецкий края, а также на западные районы Среднечешского края.
погода Чехия
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