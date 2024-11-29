На западе Чехии в течение дня ожидается гололед

02.12.2024 v 07:45 vystraha CHMU: Ledovka. Od 02.12. 08:00 do 02.12. 18:00. S,K,P,U. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/aiUZjE9xst — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) December 2, 2024

Предупреждение выпустил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сегодня утром, добавив, что гололед может образоваться до 18:00.Уведомление распространяется на Карловарский, Пльзеньский и Устецкий края, а также на западные районы Среднечешского края.