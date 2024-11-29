Адренохром — вещество, которое в глубинах конспирологических теорий считается тем, что западные знаменитости, миллиардеры, политики и мировая элита используют для тайного поддержания молодости.



Этот «дьявольский наркотик» якобы извлекается из тел замученных и похищенных детей, но, разумеется, этому нет ни единого доказательства.



В прошлом месяце в чешском сообществе Facebook распространилось сообщение о том, что в Турции было арестовано 157 человек. Предполагалось, что они похищали детей именно из-за адренохрома. Согласно этому вымышленному сообщению, речь шла о банде, чей след вел в немецкий банк и даже в Чехию.



Но на самом деле все обстоит совсем иначе. Если обратиться к оригиналу новости, то, хотя это один из крупнейших медицинских скандалов в Турции, он абсолютно не связан с адренохромом. Банда в Турции предположительно должна была манипулировать здоровьем новорожденных. Подкупленные врачи сообщали о том, что дети тяжело больны, чтобы держать их в отделениях интенсивной терапии и получать социальные выплаты. Фальшивые записи использовались как основа для несанкционированных переводов. В результате такой практики, по некоторым данным, умерло не менее 12 новорожденных детей. О Чешской Республике, разумеется, ничего не говорится.



Языковой барьер затрудняет проверку подобных фактов, тем более что они не находят широкого отражения в западных СМИ. И именно этим пользуются распространители подобной лжи, чтобы легко распространять и верить в их неправду. Связь адренохрома с омолаживающим эффектом была опровергнута научным сообществом в прошлом, и даже предполагаемые доказательства тайных похищений так и не были подтверждены.



ООН не признает Чешскую Республику?

Еще одна ложь, распространяемая в Facebook, касается вопроса о признании Чешской Республики ООН. Согласно распространенному сообщению, Чехословакия якобы была единственным правовым государством, поэтому все договоры, заключенные с 1 января 1993 года, должны быть признаны недействительными, включая продажу государственной собственности. Разумеется, все должно делаться с полного ведома правительства и полиции.



Якобы заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на эту тему распространил, в частности, Ян Махачек, основатель Сообщества законных кредиторов Чехии, которое не верит в государственное устройство и ставит под сомнение легитимность властей и судов. Согласно сообщению, Гутерриш предположительно должен был говорить о Чехии и ее несуществовании в конце августа — начале сентября 2023 года.



В источниках ООН нет открытой информации о Чехии и о том, что она не не считается суверенным государством. Согласно базе данных официальных заявлений, Генеральный секретарь говорил о Чехии в феврале 2022 года в связи с назначением Якуба Кулханека послом Чехии в ООН, а затем 21 декабря 2023 года во время стрельбы на философском факультете.



Махачек утверждает, что Чехия не существует как суверенное государство, потому что разделение Чехословакии не произошло в соответствии с указами Бенеша или конституционным законом Чехословакии о референдуме 1991 года. Однако эти утверждения вводят в заблуждение.



Указы Бенеша, изданные президентом Эдвардом Бенешем в 1940-1945 годах, не касались формального распада Чехословакии или территориальной целостности республики. В основном указы касались вопросов восстановления государственного управления, имущественных вопросов и наказания коллаборационистов и военных преступников. Кроме того, разделение Чехословакии было осуществлено на основании конституционного закона, одобренного Федеральным собранием Чехословакии, в результате чего 1 января 1993 года были образованы независимые Чехия и Словакия.



Большинство стран мира, включая наших соседей — Польшу, Германию и Австрию, а также крупнейшие международные организации, такие как вышеупомянутая ООН, конечно же, признали Чешскую Республику вскоре после ее создания.



Немецкий как официальный язык?

Еще одно видео в Facebook распространяет ложь о том, что чешское правительство тайно возвело немецкий в ранг «официального языка» в некоторых частях республики. Эта мера якобы была принята без ведома общественности и внимания СМИ, что сравнимо со временами Протектората Богемии и Моравии.



В действительности это решение поднять защиту немецкого языка на самый высокий уровень в рамках Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. Это было сделано в феврале этого года, и об этом, помимо правительственного сайта, сообщалось, например, на сайте общественной вещательной компании «Чешское радио». Наивысший уровень защиты на всей территории Чешской Республики имеют словацкий и, в районах Карвина и Фридек-Мистек, польский языки.



Как сообщает AFP, в последние недели видео распространялось в различных формах и вызвало бурные эмоции. Его подхватил мейнстримный дезинформационный сайт Aeronet, который утверждает, что немецкий был последним официальным языком на территории Чехии во времена протектората. Якобы «банда Фиалы» пытается провести постепенную регерманизацию общественного пространства.



Речь идет о принятии части Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, которая действует в стране с 2007 года.



В том виде, о котором мы говорим, она была утверждена в октябре 2019 года кабинетом Андрея Бабиша, который в то время также занимал пост председателя Правительственного совета по делам национальных меньшинств.



Однако это обязательство международного характера. Точно так же, как словак может говорить в органах власти на словацком языке, а поляк в приграничных городах с Польшей — на польском, немец, живущий в Чехии, может иметь право на официального переводчика за счет государства, если его не понимают в органах власти.



В конце концов, так гласит закон, который допускал это и до принятия данной меры. Фактически, это только расширило территорию, где немецкий считается традиционным и живым языком.