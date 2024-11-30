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Чешские ученые предупреждают о катастрофических изменениях в Антарктиде

Новости и статьи
3 декабря 2024
21:00
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Тают даже ледниковые вершины, чего раньше не случалось. В этом виновата грязь, которую ветер приносит с вымерзших и высохших участков, и она скапливается на вершинах. Темные, грязные участки поглощают больше солнечного света и тепла, что ускоряет таяние, сказал Даниэль Нювльт, руководитель Чешской программы антарктических исследований, на конференции «Чешская наука в Антарктиде» в Праге.
Измерения, проведенные с помощью спутниковых данных и геометрических методов, показывают, что ранее зафиксированное нарастание льда в верхних частях ледников прекратилось. «Мы используем для измерений не только спутниковые данные, но и полевые измерения, например, путем установки бамбуковых шестов, которые позволяют нам точно отслеживать изменения высоты льда», — рассказал Нювльт. Они не проводят тепло, как, например, алюминиевые, и поэтому не ускоряют таяние.

Изменение климата также влияет на почвенный и растительный покров Антарктиды. Филип Хрбачек из Масарикова университета отметил углубление активного слоя вечной мерзлоты — части почвы, которая оттаивает летом. «С 2014 года мы наблюдаем явное высыхание поверхности во многих местах на острове Джеймса Росса. Эти изменения оказывают серьезное влияние на местную растительность, которая чрезвычайно чувствительна к влажности», — сказал он.

Изменение климата также влияет на условия проведения исследований. «Погода на станции имени Менделя чрезвычайно изменчива. Сильные ветры и плохая видимость делают работу на улице невозможной», — говорит Нювльт. Однако, по его словам, положительной тенденцией является то, что количество дней с экстремальными условиями уменьшается из-за изменения климата, что облегчает проведение полевых исследований.

Чешские ученые стараются минимизировать влияние своей деятельности на окружающую среду. «Мы стараемся, чтобы наш углеродный след был как можно меньше, и по возможности используем возобновляемые источники энергии», — сказал Нювльт.

Антарктида — самый холодный и удаленный континент на Земле. Она играет важную роль в глобальной климатической системе. Ее ледники хранят почти 70% мировой пресной воды, поэтому даже небольшие изменения в их объеме могут существенно повлиять на уровень мирового океана.

Чешские исследования в Антарктиде в основном направлены на изучение изменений климата, почвенных процессов и влияния потепления на местные экосистемы. База Менделя на острове Джеймс Росс находится под управлением Университета Масарика в Брно с 2007 года.

Так называемый Договор об Антарктике, вступивший в силу в 1961 году, был подписан 12 странами 1 декабря 1959 года. Это международное соглашение, закрепляющее за Антарктикой статус территории, предназначенной исключительно для мирных целей и научных исследований. Он запрещает военную деятельность, ядерные испытания и захоронение радиоактивных отходов на континенте. Договор способствует международному сотрудничеству, обмену научными данными и защите природной среды. Со временем к договору присоединились десятки других стран, включая Чешскую Республику.
наука Чехия экология
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