Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба»

«Мы осведомлены о ситуации и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — сказал министр.





По его словам, в Чехии достаточно нефти. «Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — добавил Влчек. Он сказал, что предложит правительству одобрить поставку нефти в кредит из государственных материальных резервов, предназначенных для компании Unipetrol.





«Резерв будет использован, если поставки не будут восстановлены», — добавил министр.





В прошлом году 58% нефти пошло по трубопроводу из России в Чехию, остальная часть идет из Германии по нефтепроводу IKL, который соединяется с итальянской TAL. Согласно плану расширения трубопровода TAL, Чехия может в следующем году отказаться от российской нефти.





Представитель министерства Марек Вошалик на вопрос, почему нефть не течет, ответил: «На данный момент это неизвестно».





Государственное предприятие Mero, которое управляет чешской частью трубопровода, готовит заявление, сообщила пресс-секретарь Барбора Пуцова.





Несколько дней ничего не значат





«Если нефть не будет течь по этому трубопроводу несколько дней, это ничего не значит. Мир не развалится. Если она перестанет течь навсегда, нам придется задействовать материальные резервы», — прокомментировал председатель правления Союза независимых нефтяников Чехии Иво Индрачек.





«Материальных запасов хватит на 90 дней, из них нефти — на 45 дней. Мы могли бы продержаться 90 дней без каких-либо проблем. Тогда трансальпийский нефтепровод TAL, над увеличением мощности которого ведется работа, будет задействован на полную мощность», — добавил он.





Решение о строительстве трубопровода «Дружба» было принято в декабре 1958 года. Длина трубопровода составляет около 5 500 километров, он начинается в России на восточном берегу Волги. В Беларуси он разделен на две ветви — северная ведет в Польшу и Германию, южная через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Пропускная способность нефтепровода — до 1 миллиона баррелей нефти в сутки.