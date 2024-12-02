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«Мы пропускаем нефть через «Дружбу», заявляют россияне

Новости 420on
4 декабря 2024
20:00
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Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию России идут в нормальном режиме, сообщила в среду пресс-служба «Транснефти». Это заявление было сделано в ответ на информацию СМИ о прекращении поставок нефти в Чехию по «Дружбе».
«Все поставки по нефтепроводу «Дружба» на территории России идут в обычном режиме», — цитирует агентство ТАСС заявление компании «Транснефть».

«Мы в курсе ситуации и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN).

Осведомленный источник сообщил, что задержка с поставками нефти в Чехию, вероятно, связана с бюрократическими вопросами. На данный момент нет никаких признаков того, что Россия хочет специально прекратить поставки в Чехию.

Unipetrol: Проблема на стороне поставщика

Компания Unipetrol, управляющая двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, также прокомментировала ситуацию. «Со стороны поставщика, вне нашего контроля, произошла задержка в текущих поставках сырой нефти, поступающей в Чехию по трубопроводу «Дружба»», — говорится в сообщении компании в сети X.

Однако она не уточнила, где именно произошла задержка. Трубопровод «Дружба» идет из России в Беларусь, где разделяется на две ветки. Южная ведет в Чехию через Украину, Венгрию и Словакию, а северная — в Польшу и Германию.

Однако, по словам министра Влчека, задержка не представляет опасности для Чехии, у которой достаточно запасов нефти.

«Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — сказал Влчек.
Россия Чехия
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