«Мы пропускаем нефть через «Дружбу», заявляют россияне

«Все поставки по нефтепроводу «Дружба» на территории России идут в обычном режиме», — цитирует агентство ТАСС заявление компании «Транснефть».



«Мы в курсе ситуации и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN).



Осведомленный источник сообщил, что задержка с поставками нефти в Чехию, вероятно, связана с бюрократическими вопросами. На данный момент нет никаких признаков того, что Россия хочет специально прекратить поставки в Чехию.



Unipetrol: Проблема на стороне поставщика



Компания Unipetrol, управляющая двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, также прокомментировала ситуацию. «Со стороны поставщика, вне нашего контроля, произошла задержка в текущих поставках сырой нефти, поступающей в Чехию по трубопроводу «Дружба»», — говорится в сообщении компании в сети X.



Однако она не уточнила, где именно произошла задержка. Трубопровод «Дружба» идет из России в Беларусь, где разделяется на две ветки. Южная ведет в Чехию через Украину, Венгрию и Словакию, а северная — в Польшу и Германию.



Однако, по словам министра Влчека, задержка не представляет опасности для Чехии, у которой достаточно запасов нефти.



«Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — сказал Влчек.