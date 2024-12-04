В некоторых местах ожидается мощный снегопад. Метеорологи продлили предупреждение
6 декабря 2024
15:00
500
Метеорологи в пятницу утром продлили предупреждение о сильных осадках для некоторых районов Среднечешского, Либерецкого, Устецкого и для всего Краловеградецкого края. Кроме того, предупреждение о новом снежном покрове остается в силе для большей части Моравии и Силезии. На юго-западе с утра действует предупреждение об образовании гололеда.
«В то время как в юго-западной части Чехии уже значительно потеплело и идут дожди, на большей части территории температура остается около нуля или даже ниже нуля», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).
Утром шел сильный снег, особенно на севере территории. «По-прежнему, особенно в северо-восточной Чехии, на Чешско-Моравском нагорье и в значительной части Моравии, необходимо быть готовыми к осложнениям на дорогах. Мало того, что местами выпадет много снега, даже на небольших высотах, так еще и большая его часть будет сконцентрирована в течение нескольких часов, особенно в первой половине дня», — предупреждают метеорологи.
Согласно прогнозу, в горах со средних высот могут спорадически образовываться сугробы.
Все еще возможно выпадение местами до 25 сантиметров снега. Однако его количество может значительно различаться по регионам, так как снежный покров быстро тает.
«В результате сильного снегопада дороги могут стать непроходимыми, ожидается ухудшение видимости и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций», — добавили метеорологи.
Предупреждение о будет действовать до 18:00 пятницы.
Утром шел сильный снег, особенно на севере территории. «По-прежнему, особенно в северо-восточной Чехии, на Чешско-Моравском нагорье и в значительной части Моравии, необходимо быть готовыми к осложнениям на дорогах. Мало того, что местами выпадет много снега, даже на небольших высотах, так еще и большая его часть будет сконцентрирована в течение нескольких часов, особенно в первой половине дня», — предупреждают метеорологи.
Согласно прогнозу, в горах со средних высот могут спорадически образовываться сугробы.
Все еще возможно выпадение местами до 25 сантиметров снега. Однако его количество может значительно различаться по регионам, так как снежный покров быстро тает.
«В результате сильного снегопада дороги могут стать непроходимыми, ожидается ухудшение видимости и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций», — добавили метеорологи.
Предупреждение о будет действовать до 18:00 пятницы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
132
16:30
6 ДЕКАБРЯ 2024
229
11:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
674
09:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
370
21:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
875
18:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
310
16:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
578
12:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
1804
21:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1082
20:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1237
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
600
11:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1096