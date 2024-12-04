Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В некоторых местах ожидается мощный снегопад. Метеорологи продлили предупреждение

Новости и статьи
6 декабря 2024
15:00
500
Метеорологи в пятницу утром продлили предупреждение о сильных осадках для некоторых районов Среднечешского, Либерецкого, Устецкого и для всего Краловеградецкого края. Кроме того, предупреждение о новом снежном покрове остается в силе для большей части Моравии и Силезии. На юго-западе с утра действует предупреждение об образовании гололеда.
«В то время как в юго-западной части Чехии уже значительно потеплело и идут дожди, на большей части территории температура остается около нуля или даже ниже нуля», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).

Утром шел сильный снег, особенно на севере территории. «По-прежнему, особенно в северо-восточной Чехии, на Чешско-Моравском нагорье и в значительной части Моравии, необходимо быть готовыми к осложнениям на дорогах. Мало того, что местами выпадет много снега, даже на небольших высотах, так еще и большая его часть будет сконцентрирована в течение нескольких часов, особенно в первой половине дня», — предупреждают метеорологи.

Согласно прогнозу, в горах со средних высот могут спорадически образовываться сугробы.

Все еще возможно выпадение местами до 25 сантиметров снега. Однако его количество может значительно различаться по регионам, так как снежный покров быстро тает.

«В результате сильного снегопада дороги могут стать непроходимыми, ожидается ухудшение видимости и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций», — добавили метеорологи.

Предупреждение о будет действовать до 18:00 пятницы.
погода Чехия дтп
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
132
ОБЩЕСТВО
UBER ДЛЯ ПОДРОСТКОВ — НОВАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПОЕЗДОК ДЕТЕЙ
16:30
6 ДЕКАБРЯ 2024
229
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРИВЛЕКЛА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДВУХ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ СООБЩИЛИ О СТРЕЛЬБЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
11:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
674
ОБЩЕСТВО
ПРИЗЫВАЛА К ДЕНАЦИФИКАЦИИ ЧЕХИИ И ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК
10:10
6 ДЕКАБРЯ 2024
602
ОБЩЕСТВО
АВАРИЯ НА D8. АВТОМАГИСТРАЛЬ БЫЛА ЗАБЛОКИРОВАНА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ, В УСТИ-НАД-ЛАБЕМ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД
09:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
370
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ УСПЕХ В БРЮССЕЛЕ. ЭКС-КОМИССАР ЮРОВА СТАЛА ЖЕНЩИНОЙ ЕВРОПЫ
21:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
875
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ МИНИСТР ДЕМОНСТРАТИВНО ПРОИГНОРИРОВАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАВРОВА НА МАЛЬТЕ
18:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
310
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ОДИНАКОВО ВОСПРИНИМАЮТ РИСК КИБЕРУГРОЗ, ГОВОРИТ ПАВЕЛ
16:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
578
ЭКОНОМИКА
БИТКОИН УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД. ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСТЕТ КРИПТОВАЛЮТА ЭФИРИУМ
12:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
1804
ОБЩЕСТВО
СТОМАТОЛОГ В ЧЕХИИ ВЫРВАЛ ПАЦИЕНТУ 18 ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ ЗА 650 ТЫСЯЧ КРОН, ДЕЛО РАССМОТРИТ СУД
11:10
5 ДЕКАБРЯ 2024
689
ОБЩЕСТВО
КТО-ТО СООБЩИЛ О ВЫСТРЕЛАХ И КРИКАХ «АЛЛАХУ АКБАР» В УНИВЕРСИТЕТЕ. ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ ЭТО КАК РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАНИКИ
08:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
1080
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: РОССИЯ СТОИТ ЗА СОТНЯМИ ИНЦИДЕНТОВ В ЕВРОПЕ, НАТО ДОЛЖНА ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С РФ
21:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1082
ЭКОНОМИКА
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ НДС БЫЛИ ОДОБРЕНЫ ПАЛАТОЙ ДЕПУТАТОВ
20:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1237
ОБЩЕСТВО
«МЫ ПРОПУСКАЕМ НЕФТЬ ЧЕРЕЗ "ДРУЖБУ"», ЗАЯВЛЯЮТ РОССИЯНЕ
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
600
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ С ДЕФИЦИТОМ В 241 МИЛЛИАРД КРОН
11:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1096
ОБЩЕСТВО
НЕФТЬ ПЕРЕСТАЛА ПОСТУПАТЬ В ЧЕХИЮ ПО ТРУБОПРОВОДУ «ДРУЖБА»