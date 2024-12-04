В некоторых местах ожидается мощный снегопад. Метеорологи продлили предупреждение

«В то время как в юго-западной части Чехии уже значительно потеплело и идут дожди, на большей части территории температура остается около нуля или даже ниже нуля», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).



Утром шел сильный снег, особенно на севере территории. «По-прежнему, особенно в северо-восточной Чехии, на Чешско-Моравском нагорье и в значительной части Моравии, необходимо быть готовыми к осложнениям на дорогах. Мало того, что местами выпадет много снега, даже на небольших высотах, так еще и большая его часть будет сконцентрирована в течение нескольких часов, особенно в первой половине дня», — предупреждают метеорологи.



Согласно прогнозу, в горах со средних высот могут спорадически образовываться сугробы.



Все еще возможно выпадение местами до 25 сантиметров снега. Однако его количество может значительно различаться по регионам, так как снежный покров быстро тает.



«В результате сильного снегопада дороги могут стать непроходимыми, ожидается ухудшение видимости и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций», — добавили метеорологи.



Предупреждение о будет действовать до 18:00 пятницы.