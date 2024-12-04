Полиция привлекла к ответственности двух студентов, которые сообщили о стрельбе в университете

Информация о происшествии, в том числе о криках «Аллаху Акбар», не подтвердилась. Инцидент произошел в среду после 16:00, когда на место прибыли десятки полицейских, а также спецназ.



В университетских зданиях была проведена эвакуация около 1 000 человек, включая студентов и сотрудников университета. Улицы вокруг кампуса были перекрыты для обеспечения безопасности.





Распространение ложных тревожных сигналов в Чехии может привести к тюремному заключению до трех лет.