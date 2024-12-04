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Полиция привлекла к ответственности двух студентов, которые сообщили о стрельбе в университете

Новости и статьи
6 декабря 2024
16:30
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Полиция выдвинула обвинения студентам Западночешского университета в распространении ложных тревожных сообщений, вызвавших панику в связи с сообщением о стрельбе в одном из зданий университета.
Информация о происшествии, в том числе о криках «Аллаху Акбар», не подтвердилась. Инцидент произошел в среду после 16:00, когда на место прибыли десятки полицейских, а также спецназ. 

В университетских зданиях была проведена эвакуация около 1 000 человек, включая студентов и сотрудников университета. Улицы вокруг кампуса были перекрыты для обеспечения безопасности.

Распространение ложных тревожных сигналов в Чехии может привести к тюремному заключению до трех лет.
университеты полиция
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