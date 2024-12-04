Комментарий: поддержка Украины снижается, особенно в Чехии. Это связано с историей

Гуманитарную помощь жертвам войны в Украине одобряют 78% чехов. Но это на 15% меньше, чем весной 2022 г. Только румыны и болгары поддерживают эту идею в рамках ЕС.



Около 43% местного населения одобряют финансовую поддержку Украины. Это на двадцать один процентный пункт ниже, чем два года назад, и самый слабый результат за всю историю ЕС.



Евробарометр задал гражданам стран-членов в общей сложности шесть вопросов о войне. Первые два касались мер, направленных непосредственно против России (санкции, оружие для Украины). Чехи оказались более благосклонны к политике ЕС, чем жители шести стран юго-восточной Европы — Кипра, Греции, Болгарии, Венгрии, Словении и Словакии.



Два других вопроса касались прямой поддержки населения страны, пострадавшей от войны (гуманитарная помощь, временное убежище). Здесь чехи, наряду с румынами и болгарами, проявили наименьший энтузиазм. Когда речь заходила об экономико-политическом сотрудничестве с захваченной страной (финансовая помощь, прием в ЕС), чехи были настроены наиболее скептически.



Схожие результаты показали только болгары и венгры, при этом Чехия — одна из стран, где поддержка Украины падает быстрее всего. Большинство представителей остальных четырех наций — упомянутые выше киприоты, греки, словаки и словенцы — также проявляют некоторое сдержанное отношение к политике ЕС. Однако по вопросу гуманитарной помощи они не отличаются от среднеевропейского уровня, а словаки не слишком возражают против возможного вступления Украины в ЕС.



Поддержка Украины теряет позиции в Чехии



Результаты Евробарометра не обязательно свидетельствуют о том, что местные жители не могут проявить достаточно участия или сострадания к представителям других наций. По той самой причине, что в Чехии на душу населения приходится наибольшее количество украинских беженцев среди всех стран Европы, возможная усталость местного населения вполне объяснима.



Большая дистанция с украинцами — и, соответственно, меньшая неприязнь к русским — не всегда обусловлена и общей религией. В то время как православие принято на Кипре, в Греции и Болгарии, чьи граждане с большей вероятностью подвергнут сомнению антироссийские санкции, чем в среднем по ЕС, столь же православная Румыния не отстает от остальной Европы по большинству вопросов.



Более низкий уровень оппозиции русским также не объясняется географической близостью, поскольку, например, страны Балтии и Польша входят в число регионов, где люди чаще всего одобряют как поддержку украинцев, так и антироссийские санкции.



Три из шести мер, принятых ЕС в ответ на российское вторжение, поддерживаются не более чем половиной населения в шести странах. Во всех случаях это может иметь исторические корни, а именно поддержку Россией национальных движений, борющихся с немцами (чехи, словенцы, венгры) или турками (болгары, греки, киприоты). Скептическое отношение к политике ЕС среди стран, не являющихся членами ЕС, особенно в Сербии и Северной Македонии, может иметь ту же причину.