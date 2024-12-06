Европа столкнется с беспрецедентной волной миграции

«Если не будет мобилизации солидарности, может возникнуть такая большая волна беженцев, что не будет никакого сравнения с предыдущими волнами. И нет сомнений, что среди них будет много группировок, представляющих серьезную угрозу безопасности, в том числе с точки зрения распространения терроризма», — заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам и многолетний дипломат Павел Фишер в социальных сетях.





Чешская Республика также может сыграть в этом свою роль, особенно потому, что она является одной из немногих западных стран, которая сохранила свое посольство в Сирии и представляет там Соединенные Штаты Америки. «Это может помочь в поиске политического решения», — сказал Фишер.





Если переходное правительство в Сирии сможет справиться с сектантством, радикальными исламистскими группировками и в целом справиться с чрезвычайно трудным периодом, он ожидает, что люди из изгнания вернутся в Сирию.





«В противном случае существует реальная опасность того, что Сирия станет территорией, которая распространит нестабильность по всему региону и даже в Европу», — повторил он свои предостережения. Фишер не единственный, кто предупреждает о таком развитии событий в Сирии. Вероника Врекионова, глава Европарламента от ОДС, написала в сети X, что ситуация в Сирии не означает ничего хорошего для Европы и что Европарламент скоро ее обсудит.





«Трудно предсказать, кто захватит власть в Сирии и разразится ли в стране очередной раунд жестокой гражданской войны», — сказала она. Она также предупреждает, что результатом может стать новая значительная волна беженцев в Европу, которая, по ее словам, к такому не готова. «В то же время Сирия может вновь стать своеобразной региональной базой радикальных исламистов. Они могут угрожать всему западному миру, как когда-то это сделало ИГИЛ», — добавила она.





Спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова (TOP09) также опасается, что страна погрузится в гражданскую войну. Она сказала, что не сожалеет о падении диктатора, который применил химическое оружие против собственного народа и поддерживал очень проблемных игроков на Ближнем Востоке, включая Хезболлу.





«С другой стороны, я боюсь, что страна впадет в очередную гражданскую войну, как это произошло, например, в Ливии», — сказала она. Ливия пережила политическую турбулентность и гражданскую войну после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году. В последующие годы в стране разразилась гражданская война, в которой отразились интересы исламистов и местных военных ополчений.





Председатель комитета по иностранным делам Палаты депутатов Ричард Брабец (ANO) также приводит Ливию в качестве неудачного примера. «Ситуация неясна, и те, кто сегодня побеждает, то есть повстанцы, по крайней мере некоторые из них связаны с „Аль-Каидой“ и подобными организациями. Я был бы очень осторожен», — сказал он Новинке.





В зависимости от того, насколько мирно и кому будет передана власть, можно ожидать дальнейшего давления не только в виде новой волны миграции, но и на прилегающие территории, например на Израиль.





Ранее премьер-министр Петр Фиала (ODS) прокомментировал ситуацию в Сирии. Он заявил в социальных сетях, что очевидно, что ставка на Россию для уходящего президента Башара Асада не оправдалась. В своем официальном заявлении МИД заявил, что очень внимательно оценивает свергнувших режим повстанцев, учитывая их прошлое.