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Европа столкнется с беспрецедентной волной миграции

Новости 420on
9 декабря 2024
11:30
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Чешские политики приветствуют падение сирийского режима президента Сирии Башара Асада, но в то же время опасаются, что изменение ситуации в стране может привести к гражданской войне и огромной волне беженцев в Европу. Приближается зима, и Сирия экономически истощена.
«Если не будет мобилизации солидарности, может возникнуть такая большая волна беженцев, что не будет никакого сравнения с предыдущими волнами. И нет сомнений, что среди них будет много группировок, представляющих серьезную угрозу безопасности, в том числе с точки зрения распространения терроризма», — заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам и многолетний дипломат Павел Фишер в социальных сетях.

Чешская Республика также может сыграть в этом свою роль, особенно потому, что она является одной из немногих западных стран, которая сохранила свое посольство в Сирии и представляет там Соединенные Штаты Америки. «Это может помочь в поиске политического решения», — сказал Фишер.

Если переходное правительство в Сирии сможет справиться с сектантством, радикальными исламистскими группировками и в целом справиться с чрезвычайно трудным периодом, он ожидает, что люди из изгнания вернутся в Сирию.

«В противном случае существует реальная опасность того, что Сирия станет территорией, которая распространит нестабильность по всему региону и даже в Европу», — повторил он свои предостережения. Фишер не единственный, кто предупреждает о таком развитии событий в Сирии. Вероника Врекионова, глава Европарламента от ОДС, написала в сети X, что ситуация в Сирии не означает ничего хорошего для Европы и что Европарламент скоро ее обсудит.

«Трудно предсказать, кто захватит власть в Сирии и разразится ли в стране очередной раунд жестокой гражданской войны», — сказала она. Она также предупреждает, что результатом может стать новая значительная волна беженцев в Европу, которая, по ее словам, к такому не готова. «В то же время Сирия может вновь стать своеобразной региональной базой радикальных исламистов. Они могут угрожать всему западному миру, как когда-то это сделало ИГИЛ», — добавила она.

Спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова (TOP09) также опасается, что страна погрузится в гражданскую войну. Она сказала, что не сожалеет о падении диктатора, который применил химическое оружие против собственного народа и поддерживал очень проблемных игроков на Ближнем Востоке, включая Хезболлу.

«С другой стороны, я боюсь, что страна впадет в очередную гражданскую войну, как это произошло, например, в Ливии», — сказала она. Ливия пережила политическую турбулентность и гражданскую войну после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году. В последующие годы в стране разразилась гражданская война, в которой отразились интересы исламистов и местных военных ополчений.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты депутатов Ричард Брабец (ANO) также приводит Ливию в качестве неудачного примера. «Ситуация неясна, и те, кто сегодня побеждает, то есть повстанцы, по крайней мере некоторые из них связаны с „Аль-Каидой“ и подобными организациями. Я был бы очень осторожен», — сказал он Новинке.

В зависимости от того, насколько мирно и кому будет передана власть, можно ожидать дальнейшего давления не только в виде новой волны миграции, но и на прилегающие территории, например на Израиль.

Ранее премьер-министр Петр Фиала (ODS) прокомментировал ситуацию в Сирии. Он заявил в социальных сетях, что очевидно, что ставка на Россию для уходящего президента Башара Асада не оправдалась. В своем официальном заявлении МИД заявил, что очень внимательно оценивает свергнувших режим повстанцев, учитывая их прошлое.
Чехия Евросоюз Европа иммиграция беженцы
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