Чешские пивные банки используются для изготовления бомб для украинских беспилотников

Снаружи это здание на востоке Украины выглядит как любое другое — сельский дом, ничем не отличающийся от других на улице. Но здесь соблюдается строжайший режим секретности. «Вы можете снимать фото и видео, но только крупным планом; ничего, что могло бы подсказать русским, где мы находимся. Потому что иначе они сбросят на нас несколько ракет — и тогда будет совсем плохо», — говорит Медведь.



Это боевое прозвище как нельзя лучше подходит суровому пятидесятилетнему мужчине. В течение двадцати лет Медведь проработал киношным специалистом-взрывотехником, и в день начала полномасштабной войны 22 февраля 2022 года он помогал снимать фильмы. Взрывы, дым, стрельба холостыми — вот чем он занимался. С первых дней наступления на Киев Медведь принимал участие в обороне украинской столицы. Он воевал в Ирпене, его бойцы первыми вошли в освобожденную Бучу.



«Но летом 2022 года характер войны поменялся. Мы к тому времени дислоцировались на юге, под Херсоном, как вдруг перестрелки прекратились. Контактных боев больше почти не было, с августа 2022 года нас обстреливала почти исключительно артиллерия. Не успевает бронетехника подойти на расстояние около 450 метров к РПГ — ручным противотанковым гранатометам пехоты, как их уничтожают орудия», — описывает Медведь, как изменилась реальность российско-украинских боев.



Вскоре он понял, что на складах скопилось много военных боеприпасов, которые его людям больше не понадобятся в этой новой войне, где большинство убийств происходит на расстоянии многих километров. Поэтому он использовал свой опыт кинопиротехника и начал переделывать старые ненужные боеприпасы в то, чего украинским войскам остро не хватало и не хватает до сих пор, — беспилотные взрывные устройства. Но поскольку война превратилась из пехотной в артиллерийскую, она все больше становится войной беспилотников.



Взрывоопасным веществом (сюда входит и тринитротолуол) они наполняют пустые пивные банки, которые для них собирали волонтеры по всей Украине.



Добавляют почти килограмм стальных шариков — и взрывное устройство для дрона-камикадзе FPV готово.



Если заряд нужно сбросить с дрона-бомбардировщика, его упаковывают в пластиковый корпус с «крыльями», которые они сами печатают на 3D-принтере. У них также есть бомбы бледно-голубого цвета с радужным флагом и надписью GAY BOMB. «Мы приготовили их для чеченцев», — улыбается Медведь.



Медведь — профессионал в своем деле и подробно и проницательно рассказывает о подводных камнях работы с беспилотниками. О том, что три четверти всей взрывчатки для беспилотников, поставляемой украинским министерством обороны, давно устарели и пришли в негодность, поэтому их тоже переделывают. А также объясняет преимущество этой, казалось бы, примитивной «мануфактуры»: в том, что она может довольно гибко реагировать на запросы пилотов беспилотников и производить бомбы в точном соответствии с их требованиями. На каждого пилота беспилотника приходится пять человек в тылу, которые готовят боеприпасы для его операций.