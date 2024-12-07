Чехия приостановила рассмотрение заявлений на предоставление убежище от граждан Сирии
10 декабря 2024
09:00
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Из-за падения режима Башара Асада Министерство внутренних дел Чехии 8 декабря приостановило процесс подачи заявлений о предоставлении убежища и процесс продления дополнительной защиты сирийским гражданам.
«Это нормальная процедура в ситуации, когда в стране происходят существенные изменения», — заявил представитель МВД Ондржей Кратошка.
Он добавил, что постановление касается 38 просителей убежища и 37 человек, которые просят о продлении дополнительной защиты. «В настоящее время мы регистрируем 328 лиц сирийской национальности, которым предоставлена международная защита в виде убежища или дополнительной защиты», — отметил он.
Дополнительная защита — это форма защиты, предоставляемая лицам, которые не соответствуют критериям предоставления убежища, но могут столкнуться с реальной опасностью в случае возвращения в страну своего происхождения.
Общее количество сирийцев в Чехии оценивается в 2 500 человек. Некоторые из них приехали еще до 1989 года в бывшую Чехословакию, дружившую с режимом Хафиза Асада, отца беглого Башара Асада.
Предоставление международной защиты для сирийцев из-за смены режима приостановлено также в Германии.
Он добавил, что постановление касается 38 просителей убежища и 37 человек, которые просят о продлении дополнительной защиты. «В настоящее время мы регистрируем 328 лиц сирийской национальности, которым предоставлена международная защита в виде убежища или дополнительной защиты», — отметил он.
Дополнительная защита — это форма защиты, предоставляемая лицам, которые не соответствуют критериям предоставления убежища, но могут столкнуться с реальной опасностью в случае возвращения в страну своего происхождения.
Общее количество сирийцев в Чехии оценивается в 2 500 человек. Некоторые из них приехали еще до 1989 года в бывшую Чехословакию, дружившую с режимом Хафиза Асада, отца беглого Башара Асада.
Предоставление международной защиты для сирийцев из-за смены режима приостановлено также в Германии.
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