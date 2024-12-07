Чехия приостановила рассмотрение заявлений на предоставление убежище от граждан Сирии

«Это нормальная процедура в ситуации, когда в стране происходят существенные изменения», — заявил представитель МВД Ондржей Кратошка.



Он добавил, что постановление касается 38 просителей убежища и 37 человек, которые просят о продлении дополнительной защиты. «В настоящее время мы регистрируем 328 лиц сирийской национальности, которым предоставлена ​​международная защита в виде убежища или дополнительной защиты», — отметил он.



Дополнительная защита — это форма защиты, предоставляемая лицам, которые не соответствуют критериям предоставления убежища, но могут столкнуться с реальной опасностью в случае возвращения в страну своего происхождения.



Общее количество сирийцев в Чехии оценивается в 2 500 человек. Некоторые из них приехали еще до 1989 года в бывшую Чехословакию, дружившую с режимом Хафиза Асада, отца беглого Башара Асада.



Предоставление международной защиты для сирийцев из-за смены режима приостановлено также в Германии.