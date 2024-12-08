Каждый может сиять. Самый амбициозный благотворительный проект хочет осветить всю Чехию

Некоторые из них помогают людям с ограниченными возможностями и тяжелыми заболеваниями, но есть и хосписы, и некоммерческие организации, помогающие брошенным пожилым людям и животным.



Инициатором акции является Питер Халупьянски, человек, который давно поддерживает благотворительный сектор, а также работает менеджером по корпоративной социальной ответственности в компании Kaufland.



«Благодаря своей работе я знаю и слежу за деятельностью фонда Via, который некоторое время назад поддержал прекрасный проект в одной из валашских деревень. Это было общественное мероприятие, в рамках которого каждый день во время адвента в доме, открытом для других жителей деревни, зажигался рождественский свет», — рассказывает Халупьянски, описывая историю, которая ему понравилась и запомнилась в середине ноября. Тогда он сказал, что хочет сделать что-то подобное, большое, по всей стране.



Он связался с фондом Via, который давно поддерживает благотворительность в стране, и в течение нескольких недель они воплотили идею в реальность — призыв «Осветим Чехию».





«Я хочу показать, насколько мне не все равно. На каждую из 100 000 лампочек, которые мы хотим зажечь, я пожертвовал по одной кроне».



Постепенно поступает дополнительная сумма, поскольку все больше людей и компаний принимают участие в акции, и количество огней, зажженных на карте Чешской Республики на сайте акции, растет. Например, фонд от Tipsport зажег огни в своих филиалах по всей стране, когда пожертвовал 100 000 крон для участия.



Халупьянски не берется оценить, сколько средств удастся собрать в рамках кампании. «Было бы замечательно, если бы речь шла о десятках миллионов крон, но я буду счастлив, если нам удастся собрать хотя бы миллион», — заметил он. Сбор средств продлится до конца декабря.



На данный момент люди пожертвовали на него около 360 000 крон, зажегших почти 500 лампочек. Какой бы ни была окончательная сумма, все пожертвованные деньги будут поровну разделены между 14 некоммерческими организациями. Халупьянски сам выбрал, кто войдет в их число. Семь из них — организации, с которыми он давно работает, хорошо знает и, по его словам, знает, что они хорошо выполняют свою работу.





Остальные пять организаций — это хосписы со всей страны.



«Я хотел поддержать хосписы, потому что знаю, что им очень трудно собирать деньги. Их работа, хотя и очень важна, все еще недооценена», — говорит Халупьянски, описывая свою мотивацию. Две оставшиеся организации он выбрал по рекомендации: фонд Vrba и организация Psí život, которая помогает нуждающимся животным и их близким.



По словам инициатора конкурса, отобрать всего несколько НКО было очень сложно. Однако он надеется, что Rozsviťme Česko станет ежегодной традицией и в последующие годы поддержку смогут получить и другие организации.



Вызов поддерживается фондом Via, который работает в Чехии с 1997 года. За это время он предоставил более 2 миллиардов крон сотням организаций через свою собственную платформу Darujme.cz.