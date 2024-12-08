16 стран ЕС призывают разработать новые правила налогообложения электронных сигарет
10 декабря 2024
21:00
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16 стран ЕС, включая Чешскую Республику, призвали Европейскую комиссию в ближайшие месяцы предложить новые правила налогообложения табачных изделий, включая такие новые продукты, как электронные сигареты. Они не подпадают под действующие нормативы, сообщает Reuters.
Инициативу возглавляют Нидерланды, которым удалось заручиться поддержкой Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Словакии, Испании, Бельгии, Болгарии, Ирландии, Словении и Португалии. По мнению министров финансов этих стран, Комиссия должна обновить стандарт налогообложения табачных изделий 2011 года. В отсутствие положения об новых устройствах каждая страна применяет свои стандарты и ставки акцизов, что искажает единый рынок.
«Согласно действующей директиве, большинство этих продуктов не могут облагаться налогом как традиционные табачные изделия. Положения действующей директивы недостаточны или слишком узки для решения проблем, с которыми приходится сталкиваться администрациям стран-членов в связи с постоянно меняющимися предложениями табачной индустрии», — говорится в совместном письме, имеющемся в распоряжении ČTK. «Из-за недостатков в законодательстве ЕС государства — члены принимают соответствующие меры на национальном уровне. Это привело к фрагментации, неравным условиям игры и в конечном счете к искажениям на нашем внутреннем рынке», — было сказано в письме.
Разговоры об обновлении стандарта налогообложения табачных изделий велись и в предыдущие годы, но теперь, после задержек, государства-члены просят новый состав Европейской комиссии, который начал работу 1 декабря, срочно заняться этим законодательством. Новое предложение должно быть представлено исполнительной властью ЕС весной 2025 года, просят страны, подписавшие обращение.
По данным Reuters, на сегодня Еврокомиссия установила определенные ограничения для электронных сигарет, например, по содержанию никотина. Производители также должны регистрироваться в правительстве своей страны, прежде чем продавать подобные продукты. Однако в разных странах — членах ЕС действуют разные нормы. Во Франции, например, такие товары не могут покупать лица моложе 18 лет. Их использование также запрещено в некоторых общественных местах, включая университеты и общественный транспорт.
Италия отменила запрет на курение электронных сигарет в общественных местах в 2013 году. Использование в школах и рядом с ними по-прежнему запрещено.
В марте этого года Бельгия объявила, что со следующего года запретит продажу одноразовых электронных сигарет. Это будет первая страна ЕС, которая уберет эти продукты с рынка.
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