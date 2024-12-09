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Зарплата солдат с января должна увеличиться на 1500 крон

Новости и статьи
11 декабря 2024
17:00
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Оклады профессиональных солдат в соответствии с тарифной сеткой с января должны равномерно увеличиться на 1 500 чешских крон в месяц для военнослужащих в званиях от ефрейтора до генерала армии. Это предусмотрено в постановлении о служебных тарифах и о специальной надбавке для профессиональных солдат, которое будет обсуждаться правительством в среду. На эту сумму будут повышены также служебные тарифы пожарных и полицейских.
Ефрейтор будет получать 31 810 крон в месяц, сержант — 40 310 крон, капитан — 58 780 крон и майор — 65 990 крон.  Генерал армии, высшее воинское звание, будет получать 145 350 крон. Генерал-лейтенант — 130 930 крон, генерал-майор — 116 490 крон, а бригадный генерал — 102 080 крон.

Министерство обороны рассчитывает, что повышение зарплаты отразится на бюджете в размере 546 миллионов крон в год, а с учетом сопутствующих расходов — 741,5 миллиона крон. Эти средства предусмотрены в главе проекта государственного бюджета министерства на следующий год и в среднесрочном прогнозе на 2026 и 2027 годы.

В последний раз зарплата солдат была повышена в январе 2023 года на 10%. Согласно отчету Министерства обороны, на начало этого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 профессиональных солдат. Согласно стратегическим планам, к 2030 году в армии должно быть 30 000 таких солдат.

Тарифы на услуги пожарных и полицейских с января вырастут на 1 500 чешских крон, кроме того, они будут получать стабилизационное пособие в размере 1 000 чешских крон. В ноябре сотрудники сил безопасности провели акцию протеста против низких зарплат и плохого кадрового обеспечения.
Чехия армия зарплата
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