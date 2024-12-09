Досрочное расторжение контракта на энергоснабжение обойдется недешево. Грядут высокие штрафы
11 декабря 2024
20:00
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Потребителям, которые согласовывают новую цену на электричество или газ и расторгают контракт до его окончания, грозят крупные санкции. Палата депутатов в среду одобрила, что поставщик сможет потребовать до 40% от суммы, которую он получил бы, если бы контракт продлился до конца.
Например, если домохозяйство, заключившее договор на три года, расторгнет его после первого года, это будет означать выплату двух пятых оставшихся платежей за два года для домохозяйства с нормальным потреблением электроэнергии. При годовом платеже около 25 000 крон пеня может составить около 20 000 крон.
«В случае досрочного расторжения трехлетних договоров речь идет о десятках тысяч крон», — подтвердил аналитик ENA Йиржи Гавор. По его словам, такие высокие выплаты не применялись в предыдущей практике, но такое ограничение позволит, по крайней мере, избежать крайних случаев.
«На практике договорные штрафы обычно достигали десяти тысяч крон. Я ожидаю, что некоторые подрядчики, хотя и могут ссылаться на соответствующий пункт, в условиях конкуренции ограничатся меньшей суммой», — добавил Гавор.
«В случае досрочного расторжения трехлетних договоров речь идет о десятках тысяч крон», — подтвердил аналитик ENA Йиржи Гавор. По его словам, такие высокие выплаты не применялись в предыдущей практике, но такое ограничение позволит, по крайней мере, избежать крайних случаев.
«На практике договорные штрафы обычно достигали десяти тысяч крон. Я ожидаю, что некоторые подрядчики, хотя и могут ссылаться на соответствующий пункт, в условиях конкуренции ограничатся меньшей суммой», — добавил Гавор.
Клиенты по-прежнему платят штрафы за досрочное расторжение договора, но пока поставщики сами устанавливают их в своих договорах, так как Закон об энергетике их еще не регламентировал.
По словам пресс-секретаря Михала Кеборта, Управление по регулированию энергетики предложило более низкий размер санкций — около 20%. Депутаты не приняли предложение Томаша Мюллера (STAN), который хотел снизить 40-процентный порог, предложенный экономическим комитетом палаты, до не более чем 30%.
Потребитель или предприниматель по-прежнему будет иметь право добиваться снижения суммы в суде в соответствии с положениями Гражданского кодекса, если она покажется ему чрезмерной.
Рене Недела, старший директор энергетического отдела Министерства промышленности и торговли, сказал, что предложения варьируются между 20 и 40%.
С другой стороны, палата одобрила другое предложение депутата Мюллера, которое налагает на производителей электроэнергии, торговцев электроэнергией и поставщиков газа дополнительные информационные обязательства перед клиентами.
Таким образом, клиенты смогут более эффективно сравнивать индивидуальные предложения. Условия договора должны быть общедоступными, без дополнительных условий, и должны включать все части договора, которые сформулированы поставщиком. Документы и информация должны быть в свободном доступе, чтобы их можно было анализировать и сравнивать, например, организации потребителей или компании, занимающиеся сравнением таких предложений.
Поправка к Закону об энергетике, устанавливающая максимальные штрафы, еще должна быть принята Сенатом и подписана президентом Петром Павелом. Она должна вступить в силу в следующем году.
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