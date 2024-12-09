Чешские СМИ: концерн OMV расторг контракт с «Газпромом»

Об этом сообщило в среду агентство DPA.



«Газпром» прекратил поставки газа OMV в середине ноября. Это произошло после того, как австрийская фирма приостановила выплаты «Газпрому», чтобы получить сумму, присужденную ей в арбитраже. Суд OMV присудил компенсацию в размере более 230 миллионов евро (5,8 миллиарда чешских крон).



Контракт, заключенный между OMV и «Газпромом» в 2006 году, поначалу получил высокую оценку политиков с обеих сторон, но в то же время подвергся критике за долгосрочный характер и условия.



Например, в договоре было предусмотрено, что заказчик должен оплатить газ, даже если он его не возьмет. Это противоречило усилиям Европейского Союза быстро избавиться от зависимости от российского газа.



OMV, поставляющая газ исключительно промышленным потребителям Австрии, исключила возможность дефицита газа в стране. «Сегодня мы можем использовать диверсифицированный портфель альтернативных источников газа и, таким образом, гарантировать надежность поставок нашим клиентам», — сказал Альфред Стерн, председатель правления OMV.



По ее данным, OMV может брать газ собственной добычи в Норвегии и Австрии, газ сторонних производителей газа, а также сжиженный газ. По данным компании, газовые резервуары в Австрии заполнены примерно на 85 процентов.