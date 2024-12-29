Выводы 2024 года: изменение климата создало новую реальность — вот как теперь будет выглядеть жизнь

«Вот как выглядит жизнь сейчас, и она не станет легче, а только хуже. Это то, что влечет за собой изменение климата», — говорит Эндрю Першинг из американской независимой организации Climate Central. «Поскольку мы продолжаем загрязнять воздух, у нас будут более теплые океаны и ландшафты, а также более сильные и нетипичные штормы каждый год», — добавил он.



Другие выражаются еще более жестко. «Мы стоим на пороге необратимой климатической катастрофы», — говорится в докладе «Состояние климата в 2024 году».



В 2024-м году впервые на планете стало теплее более чем на 1,5 градуса по Цельсию, чем в доиндустриальный период с 1850 по 1900 год, согласно данным службы изменения климата Европейского союза Copernicus.



Самым теплым днем за всю историю наблюдений стало воскресенье, 21 июня. И так продолжалось до понедельника, 22 июня. На следующий день после этого немного похолодало. Такие последовательные рекорды были зафиксированы метеорологами во время самого теплого периода в истории Земли — с июня по август 2024 года, сообщает Climate Central. За эти три месяца миллиард людей столкнулись с экстремальной жарой, проливными дождями, смертоносными наводнениями, штормами и лесными пожарами.



По словам Фридерики Отто из World Weather Attribution (WWA), организации, изучающей, как изменение климата влияет на экстремальную погоду, волны жары в корне меняют ситуацию. Мир находится в спячке.



«Нам нужно лучше осознать проблему, чтобы адаптироваться к сегодняшним температурным рекордам — и, конечно, будет еще хуже», — добавила она.



В период с 16 по 24 июня более 60% населения Земли пострадало от экстремальной жары, вызванной изменением климата. От аномальной температуры понесли ущерб люди по всему миру: от Китая до Бангладеш, от Эфиопии, Египта и Нигерии до Бразилии. Она также затронула жизни американцев и европейцев.



«Количество дней, когда человеческий организм находится на грани своего нормального функционирования, увеличивается», — сказал Першинг. Пакистан и Персидский залив — два региона, которые в 2024-м году подошли к критической точке. Сотни людей погибли во время паломничества мусульман в Мекку в Саудовской Аравии, где температура превысила 50 градусов по Цельсию.



По словам представителей Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), рекордно высоким температурам способствуют отсутствие зеленых насаждений, кондиционеров и слишком много бетона, задерживающего тепло.



Жара и засуха вызвали лесные пожары в Средиземноморье, США и Латинской Америке. Но пожары вспыхнули и в болотистом бразильском регионе Пантанал. «Пантанал — это влажный район, который не должен гореть месяцами», — отмечает Отто.



Новые «нормальные» температуры сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения. «Люди, которые умирают от жары, — это не миллионеры и миллиардеры», — говорит Першинг.



«Если вы достаточно состоятельный человек, вы можете позволить себе кондиционер, у вас есть автомобиль, чтобы доставить вас туда, куда вам нужно, у вас есть способы охладить себя. Если у вас нет доступа к этим вещам, или вы лишились их из-за отключения электричества или шторма, это снова делает вас немного более уязвимым», — добавил он.



В Африке почти 93% работников подвергаются воздействию экстремальной жары. На Аравийском полуострове более 83% трудящихся страдают от этого. Следующими могут стать работники Европы и Центральной Азии.





В этом году на США обрушились два разрушительных урагана — «Милтон» и «Элен». Испания пострадала от смертоносных наводнений. Эти бедствия являются примером «отсутствия понимания» и отказа от адаптации.



Никто не ожидает быстрого прекращения экстремальных погодных условий, но Отто надеется, что люди смогут повлиять на то, как они загрязняют планету. К положительным моментам она относит то, что Европа лучше, чем когда-либо, подготовилась к наводнениям, поэтому и смертей стало меньше.



Но опасность кроется в человеческом безразличии. «Люди привыкают к существующим условиям, и это их притупляет», — говорит Першинг. Безразличие также может привести к параличу.



«Этот год был самым жарким, прошлый год тоже был самым горячим — вероятно, следующий год снова будет таким», — заключила Отто.