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Женщина в торговом центре в Праге нашла 3 000 евро и присвоила их. После публикации видео в СМИ она сама пришла в полицию

Новости 420on
15 декабря 2024
11:00
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Женщина, которая в начале ноября украла у мужчины 3 000 евро (около 70 000 крон) в торговом центре пражского района Ходов, через несколько часов после публикации новости в чешских СМИ и видео, сама пришла в полицию.
Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.

Кража произошла вскоре после того, как деньги выпали из кармана мужчины. Женщина, не раздумывая, наклонилась, чтобы забрать деньги, накрыла их курткой и ушла из центра с маленьким ребенком.



Около 3 000 евро находилось в кармане куртки мужчины, перекинутой через руку. Он не заметил, что деньги выпали.

«Женщина наклонилась за деньгами и подняла их. Взяв деньги, она еще раз взглянула на человека, который их потерял, и на магазин по соседству. Затем она накрыла их курткой и ушла», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачева про инцидент, заснятый камерами наблюдения в центре во второй половине дня.

«41-летняя женщина обратилась в полицию через несколько часов после публикации видео и просьбы общественности помочь в ее поисках», — сказала Кропачова.

«Она призналась в своих действиях и заявила на допросе, что хотела вернуть деньги, однако в тот момент ей пришлось заботиться о ребенке, а тем временем она потеряла мужчину из виду», — добавила пресс-секретарь.

Полиция расследует дело по подозрению в краже. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.
кражи деньги полиция Чехия
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