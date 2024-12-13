Женщина в торговом центре в Праге нашла 3 000 евро и присвоила их. После публикации видео в СМИ она сама пришла в полицию
15 декабря 2024
11:00
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Женщина, которая в начале ноября украла у мужчины 3 000 евро (около 70 000 крон) в торговом центре пражского района Ходов, через несколько часов после публикации новости в чешских СМИ и видео, сама пришла в полицию.
Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.
Кража произошла вскоре после того, как деньги выпали из кармана мужчины. Женщина, не раздумывая, наклонилась, чтобы забрать деньги, накрыла их курткой и ушла из центра с маленьким ребенком.
Около 3 000 евро находилось в кармане куртки мужчины, перекинутой через руку. Он не заметил, что деньги выпали.
«Женщина наклонилась за деньгами и подняла их. Взяв деньги, она еще раз взглянула на человека, который их потерял, и на магазин по соседству. Затем она накрыла их курткой и ушла», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачева про инцидент, заснятый камерами наблюдения в центре во второй половине дня.
«41-летняя женщина обратилась в полицию через несколько часов после публикации видео и просьбы общественности помочь в ее поисках», — сказала Кропачова.
«Она призналась в своих действиях и заявила на допросе, что хотела вернуть деньги, однако в тот момент ей пришлось заботиться о ребенке, а тем временем она потеряла мужчину из виду», — добавила пресс-секретарь.
Полиция расследует дело по подозрению в краже. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.
Кража произошла вскоре после того, как деньги выпали из кармана мужчины. Женщина, не раздумывая, наклонилась, чтобы забрать деньги, накрыла их курткой и ушла из центра с маленьким ребенком.
Около 3 000 евро находилось в кармане куртки мужчины, перекинутой через руку. Он не заметил, что деньги выпали.
«Женщина наклонилась за деньгами и подняла их. Взяв деньги, она еще раз взглянула на человека, который их потерял, и на магазин по соседству. Затем она накрыла их курткой и ушла», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачева про инцидент, заснятый камерами наблюдения в центре во второй половине дня.
«41-летняя женщина обратилась в полицию через несколько часов после публикации видео и просьбы общественности помочь в ее поисках», — сказала Кропачова.
«Она призналась в своих действиях и заявила на допросе, что хотела вернуть деньги, однако в тот момент ей пришлось заботиться о ребенке, а тем временем она потеряла мужчину из виду», — добавила пресс-секретарь.
Полиция расследует дело по подозрению в краже. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.
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