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Нет согласия. Закон, способный помочь более чем миллиону человек с жильем, отложен

Новости и статьи
16 декабря 2024
15:00
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Долгожданный закон о жилищной поддержке не будет обсуждаться парламентариями в этом году. На этой неделе комитет Палаты представителей продлил срок подачи поправок к нему. Среди правительственных политиков до сих пор нет единого мнения о форме законопроекта. Поэтому они дают себе больше времени на дальнейшие переговоры.
Жилищный вопрос оказывает все большее давление на семейные бюджеты. Министерство регионального развития надеется найти решение с помощью нового закона.

Комитет по государственному управлению и региональному развитию неоднократно продлевал сроки внесения поправок. В последний раз он дал депутатам время до 3 января. У Министерства регионального развития есть время до 10 января, чтобы прокомментировать предложения, полученные от законодателей.

«Причина в том, что в коалиции до сих пор нет консенсуса по этому предложению. Мы согласились с тем, что оно должно быть принято, но не в такой форме», — сказал депутат и член комитета Карел Хаас (ODS).

1,6 миллиона человек в Чехии имеют трудности из-за дороговизны жилья
Это еще одна попытка политиков помочь людям, нуждающимся в жилье или полностью лишенным крова. В прошлом попытки принять закон о социальном жилье, ориентированный на самые бедные семьи, не увенчались успехом. Поэтому нынешний проект направлен на более широкую группу людей.

В дополнение к примерно 160 000 человек, которые уже нуждаются в жилье, Министерство регионального развития утверждает, что закон должен быть направлен еще на 1,5 миллиона чехов. Эти люди в настоящее время платят высокую арендную плату или цены на электроэнергию, что может затруднить их дальнейшее обеспечение жильем.

Им, в частности, поможет сеть контактных пунктов, где можно будет получить консультацию о том, как сохранить свое нынешнее жилье или как найти новое. Контактные пункты должны быть созданы в 205 муниципалитетах с расширенными полномочиями.

Предложение также включает систему гарантий для арендодателей, чтобы они могли покрыть любые долги по арендной плате или ущерб, причиненный арендаторами. Этот инструмент должен помочь убедить арендодателей сдавать квартиры людям из неблагополучных групп. Стоимость закона постепенно возрастет до 1,5 миллиарда крон в год.

Шанс еще есть
Жилищный вопрос было одним из главных проектов Ивана Бартоша, который был уволен в сентябре. После того как Бартош прекратил работу в министерстве из-за неудачной оцифровки процедуры строительства, готовность одобрить предложение значительно снизилась.

Вышеупомянутый Хаас и некоторые другие депутаты от ODS являются одними из критиков. Среди прочего их беспокоит увеличение бюрократии, связанное с созданием контактных пунктов.

Министерство развития по-прежнему верит, что консенсус будет найден и предложение будет принято парламентом.
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