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Австрийская газета назвала Чехию раем нелегальных фейерверков, полиция предостерегает от покупок

Новости 420on
17 декабря 2024
09:00
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Австрийская полиция предостерегает от покупки несанкционированных фейерверков в Чехии и указывает, что многие товары с рынков опасны и что их ввоз в альпийскую республику может повлечь за собой штраф в размере до 3600 евро (более 90 000 крон).
До конца года поездки в Чехию за петардами и ракетами были популярны не только у австрийцев, но и у немцев. Как и немецкая полиция, австрийская полиция сейчас концентрирует усилия на том, чтобы отговорить общественность от подобных поездок и конфисковать пиротехнику, которая является незаконной в стране.

В воскресенье, как сообщает Kronen Zeitung, австрийская полиция проверила около пятисот австрийцев, вернувшихся из Чехии, у которых обнаружили около 215 килограммов петард и в общей сложности 43 килограмма чистого взрывчатого материала. В Австрии была запрещена часть пиротехники, газета упоминала, среди прочего, коробки для фейерверков с известными названиями Mafiozo или Brutus.

Маркус Крейлмайер, эксперт полиции по пиротехнике, предупредил, что самые мощные петарды из Чехии способны оторвать не только пальцы, но и целую руку.

Австрийцы, как и немцы, могут купить фейерверки F1 и F2. F1 — это хлопающие шары, бенгальские огни, фонтаны или так называемые летающие пчелы, а F2 — обычные ракетки и пушки. Высшие категории F3 и F4, предназначенные в первую очередь для профессионалов, всегда требуют специального разрешения.

фейерверк Чехия Австрия Новый год
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