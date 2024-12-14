Австрийская газета назвала Чехию раем нелегальных фейерверков, полиция предостерегает от покупок

До конца года поездки в Чехию за петардами и ракетами были популярны не только у австрийцев, но и у немцев. Как и немецкая полиция, австрийская полиция сейчас концентрирует усилия на том, чтобы отговорить общественность от подобных поездок и конфисковать пиротехнику, которая является незаконной в стране.





В воскресенье, как сообщает Kronen Zeitung, австрийская полиция проверила около пятисот австрийцев, вернувшихся из Чехии, у которых обнаружили около 215 килограммов петард и в общей сложности 43 килограмма чистого взрывчатого материала. В Австрии была запрещена часть пиротехники, газета упоминала, среди прочего, коробки для фейерверков с известными названиями Mafiozo или Brutus.





Маркус Крейлмайер, эксперт полиции по пиротехнике, предупредил, что самые мощные петарды из Чехии способны оторвать не только пальцы, но и целую руку.





Австрийцы, как и немцы, могут купить фейерверки F1 и F2. F1 — это хлопающие шары, бенгальские огни, фонтаны или так называемые летающие пчелы, а F2 — обычные ракетки и пушки. Высшие категории F3 и F4, предназначенные в первую очередь для профессионалов, всегда требуют специального разрешения.



