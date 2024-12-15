Анализ: Повышение зарплат до немецкого уровня требует роста производительности труда

«В 2023 году час работы чешского рабочего приносил вдвое меньше добавленной стоимости, чем среднего немецкого, а именно 30,5 евро (763 кроны) против 62,3 евро (1 589 крон)», — говорится в анализе. В то же время средняя стоимость одного часа работы для компаний, включающая заработную плату и отчисления на персонал, составляет 41,8% от немецкого уровня. Учитывая покупательную способность в обеих странах, у чехов она достигает 55,4% от немецких реалий.





Разница в производительности труда, согласно анализу, является основной причиной различий в уровне зарплат. В документе указано, что эта разница не связана с отраслевой структурой экономики, но значительную роль играет доля работников на экспертных должностях.





«В 2023 году 19,4% работников в Чехии работали на должностях, классифицируемых как "специалисты", по сравнению с 22,8% в Германии, и 16,3% "техников" против 19,8% в Германии», — сказано в анализе. Ликвидация этого разрыва приведет к повышению производительности труда в Чехии на 28,7% до 77,7% от немецкого уровня.





«Низкая производительность труда означает не только менее эффективные производственные процессы, создающие физически меньше продукции, но и определенные символические ценности, такие как восприятие бренда "Сделано в Чехии". Прикрепление логотипа к строящемуся автомобилю BMW на немецком заводе, как правило, означает более высокую монетизированную добавленную стоимость, чем та же операция, выполняемая в Чехии на автомобиле Škoda, даже если это фактически идентичный процесс», — упоминается в анализе.





В документе также отмечается, что в некоторых профессиях чешские зарплаты, выраженные в терминах паритета покупательной способности, достигли немецкого уровня. В основном это профессии, связанные с информационными технологиями, такие как инженер-программист, сетевой администратор или IT-консультант.



«Этот вывод неудивителен, учитывая, что рынок труда для IT-экспертов гораздо более гибкий, когда можно относительно легко жить в одной стране и удаленно работать на работодателя в другой».





В ноябре Фиала заявил, что если его правительство останется на своем посту, то через четыре года чехи смогут достичь уровня доходов, как у немцев. Это заявление поставили под сомнение многие экономисты, утверждая, что невозможно сократить нынешний разрыв между уровнями зарплат в столь короткие сроки при ожидаемом экономическом росте. Ян Скопечек (ODS), вице-спикер Палаты депутатов, позже признал, что чехи не достигнут немецких зарплат в течение четырех лет, но считает необходимым продолжать сближать уровни. Оппозиционная партия ANO назвала это заявление абсурдным, а председатель движения Андрей Бабиш предложил обсудить в нижней палате психическое состояние премьер-министра в связи с его словами.