Ужасающие условия в пльзенских общежитиях: клопы, грязь и оплата аренды сексом

Ветхое здание Na Sklárně расположено недалеко от Пльзеньской тепловой станции и железнодорожного вокзала, а вокруг — груды разбросанного хлама. В коридоре пахнет сигаретным дымом. 30-летняя Алиса в это время развешивает сбелье. «Я бы предпочла жить в другом месте. Но мне грозило оказаться на улице вместе с девочками», — объясняет мать двоих детей.



В маленькой комнате помещается только самое необходимое: одна кровать, шкафы, стол и стулья.





«Мне даже некуда поставить елку».



В помещении водятся клопы и тараканы. Все жильцы делят ванную и кухню. Алиса платит за аренду 16 500 крон в месяц: «Я получаю пособие, не могу найти работу. Если я скажу где-нибудь, что у меня маленькие дети и я цыганка, они не захотят меня нанимать».



Это не первый раз, когда она попадает в общежитие, но ее предыдущее жилье было еще хуже: «Хозяин предлагал мне заплатить за аренду сексом, но я отказалась».



В общежитии на Борской улице рядом с промзоной люди тоже живут в плачевных условиях. Внутри слышен шум от оживленной дороги. Эрика готовит еду для своей дочери в маленькой комнате с решетками на окнах.



«Это ужасно. У нас везде клопы, включая одежду. Большинство людей здесь принимают наркотики», — жалуется она.



Туалеты и душевые общие — ими пользуются взрослые и маленькие дети. В грязных и вонючих туалетах нет входной двери.



Она беспокоится за свою маленькую дочку, поэтому сопровождает ее повсюду: «Я не разрешаю ей ходить в душ или туалет одной, они общие. Гигиена — это полная катастрофа, везде грязь и запах». Помещение местами напоминает ночлежку. «И я плачу 12 500», — сердито продолжает она.



У мужчины, который по телефону представился редакторам как владелец здания, другое мнение: «Мы все еще стоим дешево. Идите поищите в другом месте, где подороже даже окон нет».



Он утверждает, что они поддерживают помещение в порядке и регулярно проводят дезинфекцию. «У нас есть клопы, не буду врать. Люди принимают здесь наркотики, это тоже правда. Но мы убираемся каждый день. Собираем шприцы, чтобы они не попали к детям».



Несколько месяцев назад к ним якобы наведалась санитарная служба. «Через десять минут после проверки везде снова был бардак. Эти люди ничем не дорожат и все разрушают. Как будто им все можно», — говорит он.



По словам директора общественной организации Ponton Любомира Луптака, эти жилые объекты — одни из худших в городе. Они относятся к так называемым трущобам.



«В них преобладают многочисленные цыганские семьи, которые часто подвергаются дискриминации на общепринятом рынке недвижимости, пожилые люди, люди с проблемами со здоровьем или находящиеся на грани бездомности. Оттуда у них не так много шансов попасть в другое место», — отмечает Луптак.



Сотрудники Ponton проводят обширное исследование общежитий в западночешской столице, которое финансируется городом. На данный момент они зафиксировали на карте около 100 из них, в подавляющем большинстве которых живут дети. «Общее количество людей, по нашим скромным подсчетам, составляет пять с половиной тысяч. Бедных, о которых мы говорили, около двенадцати сотен», — продолжает он.



Полевые расследования показывают, что владельцы упомянутых заведений соблюдают правила безопасности и гигиены только на поверхностном уровне.





«Оплата производится не за комнату, а за человека. Средняя сумма — 6 000 крон, и нередко она такая же для детей. Некоторые хозяева получают деньги, занимаясь сексом с женщинами или младшими девочками».



Описанная обстановка особенно сильно влияет на детей.



«Даже если бы они хотели, у них нет ни возможности, ни места, где они могли бы спокойно делать домашние задания. В комнате толпятся, может быть, восемь человек, каждый из которых занимается чем-то своим. Все вместе это создает полный хаос и шум», — рассказывает директор общественной организации.



Коридор служит сушильной комнатой. Комнаты настолько тесные, что в них помещается только элементарная мебель. Жильцы не хотят много общаться со СМИ, не говоря уже о фотографировании. Они боятся оказаться на улице.



Родители часто имеют лишь базовое образование. К сожалению, перспективы того, что их отпрыски получат более высокую квалификацию, невелики.





«Мы работаем с детьми и стараемся изменить ситуацию к лучшему. Однако в общежитии они усваивают модели жизни в условиях социальной изоляции. Цепи, удерживающие их на месте, потом сложным образом накладываются друг на друга».



Вторая группа общежитий — это рабочие общежития, недавно они были частично преобразованы в «убытовны» для беженцев. В них живут около 3 000 украинцев. «Это выгоднее для владельцев. Арендная плата снова огромная», — вспоминает Луптак.



Например, матери-одиночке с двумя детьми приходится платить 19 500 крон. При этом женщина зарабатывает около 23 000. «В отличие от населения Чехии, ей не полагается жилищное пособие или доплата», — сравнивает глава Ponton.



Арендодатели часто тесно связаны с агентствами по трудоустройству. «Торговцы нищетой "доят своих коров" очень креативно и без зазрения совести. Людям не разрешают стирать белье в своих комнатах, иначе их штрафуют. Они доплачивают за душ и тому подобное».



По его мнению, одних мер вроде проверок недостаточно. Также важно создавать больше социальных квартир, сотрудничать с порядочными арендодателями или увеличить количество полицейских в указанных местах. «Главное — регулировать деятельность агентств по трудоустройству», — заключает он.



Роман Заржицкий (ANO), мэр города Пльзень, согласен с его мнением: «Эти заведения находятся в частных руках, и у нас нет особых рычагов воздействия на них. Мы можем прислать инспекторов, санитарную службу или полицию, но полномочия города ограничены».



Ему не известно ни об одном случае серьезных нарушений за последние полгода. Член жилищного совета Светлана Будкова (STAN) добавляет, что Пльзень готовит больше социальных квартир. Сейчас их около 70, и в ближайшие 18 месяцев их количество увеличится в несколько раз. В 2050 году их должно быть до 850.