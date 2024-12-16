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В электронном виде нельзя! Чтобы поменять код в правах, нужно пересечь полстраны

Новости и статьи
18 декабря 2024
16:30
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Хотя подать заявление на получение водительского удостоверения можно в электронном виде или лично в любом муниципальном офисе с расширенной юрисдикцией, людям приходится лично решать вопрос об изменении своей медицинской пригодности, которая заключается, например, в обязанности носить очки или контактные линзы во время вождения. Для многих из них это означает необходимость проехать полстраны.
Водители больше не обязаны возить с собой права при прохождении техосмотра и могут оставить его на дне ящика стола на десять лет, однако в случае изменения их медицинской пригодности их ждет неизбежный бюрократический раунд в духе традиций австро-венгерской монархии.

Этот случай описал один из пользователей сети X, который после перенесенной операции на глазах больше не обязан носить очки при вождении. На водительском удостоверении об этом свидетельствует так называемый код 01.01 в левом нижнем углу на обратной стороне.


Когда он попытался обменять свои права, то узнал, что справки от офтальмолога недостаточно, а изменение должно быть одобрено практикующим врачом. Однако даже с его одобрения нельзя пойти ни в один муниципалитет. Изменить свою медицинскую дееспособность ты можешь только в местном органе власти по месту жительства.

Согласно закону, изменением медицинской дееспособности можно заниматься только в компетентном офисе муниципалитета с расширенной юрисдикцией, то есть по месту жительства. Весь этот вопрос нельзя оформить в электронном виде.

«Компетентный орган муниципалитета с расширенной юрисдикцией хранит досье водителя и поэтому обладает всей необходимой информацией для принятия решения», — говорит представительница Министерства транспорта.

Для многих это может стать камнем преткновения, так как место жительства, зарегистрированное в органах власти, не совпадает с их местом жительства. Часто это происходит из-за их нежелания проходить через круг замены документов.

Коды, связанные с защитой глаз и коррекцией зрения:
01.01: Очки
01.02: Контактные линзы
01.03: Защитные очки
01.04: Очки, снижающие светопропускание
01.05: Прикрытие для глаза
01.06: Очки или контактные линзы

Если человек хочет официально избавиться от обязанности носить очки и избежать беседы с полицейскими в случае проверки на дороге, это может означать поездку через полстраны только для того, чтобы передать несколько бумаг.

То же самое верно, если водитель использует наряду с очками контактные линзы, но не имеет такой пометки в водительском удостоверении.
Автомобили водительские права Чехия
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