В электронном виде нельзя! Чтобы поменять код в правах, нужно пересечь полстраны





Этот случай описал один из пользователей сети X, который после перенесенной операции на глазах больше не обязан носить очки при вождении. На водительском удостоверении об этом свидетельствует так называемый код 01.01 в левом нижнем углу на обратной стороне.



Laserem mi odstranili dioptrie. Jdu vyměnit řidičák. Smůla. Papír od doktora musí potvrdit další doktor. Ok. Vrátím se. Zase mě vyhodí. Výměnu mi udělají jen tam, kde mi řidičák vystavili (před 12 lety). Výměna po vypršení - Praha, ale kvůli očím do Bohumína? Co to je? @makupka — Daniel Altman Galuszka (@daniel_galuszka) December 11, 2024

Когда он попытался обменять свои права, то узнал, что справки от офтальмолога недостаточно, а изменение должно быть одобрено практикующим врачом. Однако даже с его одобрения нельзя пойти ни в один муниципалитет. Изменить свою медицинскую дееспособность ты можешь только в местном органе власти по месту жительства.



Водители больше не обязаны возить с собой права при прохождении техосмотра и могут оставить его на дне ящика стола на десять лет, однако в случае изменения их медицинской пригодности их ждет неизбежный бюрократический раунд в духе традиций австро-венгерской монархии.Этот случай описал один из пользователей сети X, который после перенесенной операции на глазах больше не обязан носить очки при вождении. На водительском удостоверении об этом свидетельствует так называемый код 01.01 в левом нижнем углу на обратной стороне.Когда он попытался обменять свои права, то узнал, что справки от офтальмолога недостаточно, а изменение должно быть одобрено практикующим врачом. Однако даже с его одобрения нельзя пойти ни в один муниципалитет. Изменить свою медицинскую дееспособность ты можешь только в местном органе власти по месту жительства.

Согласно закону, изменением медицинской дееспособности можно заниматься только в компетентном офисе муниципалитета с расширенной юрисдикцией, то есть по месту жительства. Весь этот вопрос нельзя оформить в электронном виде.



«Компетентный орган муниципалитета с расширенной юрисдикцией хранит досье водителя и поэтому обладает всей необходимой информацией для принятия решения», — говорит представительница Министерства транспорта.



Для многих это может стать камнем преткновения, так как место жительства, зарегистрированное в органах власти, не совпадает с их местом жительства. Часто это происходит из-за их нежелания проходить через круг замены документов.





Коды, связанные с защитой глаз и коррекцией зрения:

01.01: Очки

01.02: Контактные линзы

01.03: Защитные очки

01.04: Очки, снижающие светопропускание

01.05: Прикрытие для глаза

01.06: Очки или контактные линзы



Если человек хочет официально избавиться от обязанности носить очки и избежать беседы с полицейскими в случае проверки на дороге, это может означать поездку через полстраны только для того, чтобы передать несколько бумаг.



То же самое верно, если водитель использует наряду с очками контактные линзы, но не имеет такой пометки в водительском удостоверении.