Опрос: Сколько жителей Чехии согласны с развитием атомной энергетики
25 декабря 2024
18:00
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Поддержка атомной энергетики в Чехии растет. 71% населения согласен с ее развитием, что на 2% больше, чем год назад. В то же время более половины жителей страны считают сочетание атомной энергетики и возобновляемых источников энергии наиболее подходящим решением для энергетического баланса Чехии, согласно опросу, проведенному агентством IBRS.
Поддержка в чешском обществе приближается к историческому максимуму 2022 года, когда за выступили 72% респондентов. Согласно нынешним данным, все большее число граждан воспринимает сочетание атомной энергетики с возобновляемыми источниками как основные столпы современной и чистой энергетики.
«Атомная энергетика и возобновляемые источники воспринимаются не как конкурирующие альтернативы, а как взаимодополняющие», — сказал Милош Рыбачек, управляющий директор IBRS.
В ходе опроса были рассмотрены и другие вопросы, связанные с этой темой в Чехии. Например, информацию о победе корейской компании KHNP в тендере на строительство новых блоков на АЭС «Дукованы» узнали 41% респондентов, большинство из которых оценили этот выбор положительно.
Результаты также свидетельствуют о постепенном снижении обеспокоенности населения влиянием войны в Украине на энергетическую ситуацию в Чехии. По-прежнему более половины (59%) респондентов считают, что война влияет на энергетическую самодостаточность Чехии, но это на 6 процентных пунктов меньше, чем весной этого года.
Атомная энергия, наряду с возобновляемыми источниками, в будущем должна стать основным звеном в национальном энергобалансе. В настоящее время государство планирует строительство двух новых реакторов на АЭС «Дукованы», которые будут возведены компанией KHNP. Первый из них должен быть готов в 2036 году. Стоимость строительства двух реакторов составляет 400 миллиардов крон по текущим ценам. Также предполагается провести переговоры о строительстве еще двух блоков на АЭС «Темелин». В ближайшее десятилетие в Чехии должны быть построены модульные реакторы.
Агентство IBRS проводит опрос о поддержке атомной энергетики с выборкой в 500 респондентов. Нынешний раунд был проведен в ноябре.
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