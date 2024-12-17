Правительство Чехии утвердило «зеленый план» и установило дату окончательного прекращения использования угля

На своем последнем заседании в этом году правительство одобрило документ, регулирующий местную зеленую политику и сокращение выбросов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек на пресс-конференции после заседания кабинета министров. Национальный план Чехии в области энергетики и климата, сокращенно климато-энергетический план, содержит несколько фундаментальных изменений, которые ощутят в первую очередь отечественные компании.





Документ был запрошен Европейским Союзом, а также другими государствами-членами. Некоторые меры уже давно приняты, например, квоты на выбросы или стандарты выбросов для электростанций и автомобилей. Также применима цель Европейского Союза по сокращению выбросов парниковых газов на 55 процентов по сравнению с 1990 годом к 2030 году и полному устранению выбросов к 2050 году.





Климатический план должен направлять Чешскую Республику в различных областях для достижения целей ЕС, что потребует инвестиций в размере до 2,8 триллиона чешских крон к 2030 году.





Больше основных и зеленых ресурсов





Климатический и энергетический план предполагает, что основным источником для Чешской Республики будет энергия, производимая за счет атомной энергетики. Но только после 2040 года. К тому времени на АЭС Дукованы должен быть построен как минимум один новый атомный энергоблок.



В Зеленом плане также указана дата отказа от угля, который должен произойти к 2033 году.





Однако траектория развития чешской энергетической отрасли в ближайшие годы будет в основном определяться квотами на выбросы и их ценой. Наибольший объем выбросов в настоящее время производят угольные электростанции, которые в основном должны быть закрыты к 2030 году по экономическим причинам. ТЭЦ также постепенно отходят от угля.





Постепенное закрытие угольных электростанций будет означать, что Чехия будет импортировать значительную часть электроэнергии и производить большую часть энергии из возобновляемых источников. К 2030 году до 30 процентов электроэнергии должно поступать из экологически чистых источников по сравнению с нынешними 18 процентами.





«30 процентов, ожидаемые правительством, на самом деле являются нижним пределом, в конце концов, это тоже роль Национального плана, и можно ожидать, что он будет превышен. Важно то, что правительство осознало важность возобновляемых источников и завершает работу над поправками в законодательство, чтобы строительство ветряной мельницы не занимало 10 и более лет, а бюрократия для всех возобновляемых источников была сокращена», — говорит Штепан Халупа, председатель Палаты возобновляемых источников энергии.





Помимо энергетики, климатический план предусматривает сокращение выбросов в других областях, таких как промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Еще летом в документе содержался план повышения цены литра бензина на две кроны из-за новых разрешений на выбросы, что должно поднять цену на топливо в будущем.





В случае жилых зданий ожидается, что ремонтные работы, такие как изоляция, будут ускорены для экономии затрат на энергию и отопление.





Промышленность надеялась на большие изменения





Однако зеленый документ встречает критику со стороны представителей отечественной промышленности. По их мнению, это угрожает конкурентоспособности чешских и европейских компаний в целом.





«Неприемлемо, чтобы столь важная стратегия, которая становится обязательством Чешской Республики в европейской сфере, была представлена ​​правительству без всестороннего анализа экономических последствий, а также проверки влияния на нашу конкурентоспособность, особенно в с точки зрения общей стоимости энергии, которую платят потребители, в том числе промышленные потребители», — говорит Филип Дворжак, вице-президент Чешской торгово-промышленной палаты.





При этом Кабмин работал над документом полгода. Правительство представило его первоначальный вариант летом и, по мнению Союза промышленности и транспорта, у него было достаточно времени, чтобы разобраться с комментариями тех, кого изменения коснутся больше всего.





Однако вместо этого были внесены лишь «косметические» модификации. «По политическим причинам исчезло конкретное обязательство Чехии в области выбросов, которое прямо не требуется законодательством, но которое косвенно вытекает из всех подцелей. Напротив, в полном объеме сохранилась нереальная цель в области энергосбережения, провал которой прогнозируется даже по моделируемым сценариям», — говорит Дэниел Урбан, генеральный директор Союза промышленности.





Стальной союз, представляющий компании одной из самых энергоемких отраслей, также надеялся на более существенные изменения. Он критикует, среди прочего, нехватку ресурсов, особенно газовых электростанций, которые могли бы заменить нынешнее производство угольных электростанций.





Тяжелая промышленность нуждается в стабильных ценах на энергоносители и стабильных поставках, а энергетическая самодостаточность должна быть условием дальнейшего функционирования не только сталелитейщиков, но и отрасли в целом. Но населению также нужна энергетическая безопасность. Однако если действующее правительство хочет ввергнуть отрасль в кризис, мы предупреждаем его, что отрасль уже находится в кризисе и мы пока не видим никаких шагов, которые бы показали свет в конце туннеля, сказала Марсела Кубалова, председатель правления Стального союза.





В начале этой недели правительство объявило о намерении возобновить дебаты по «Зеленому соглашению» в Европейской комиссии, также призвав к разъяснению функционирования новой системы квот на выбросы или к смягчению ограничений на выбросы для производители автомобилей. Сейчас он ищет поддержки своих предложений у других государств в Брюсселе. Оппозиция, которая обещает сократить «Зеленый курс», уже давно использует подобную риторику.





Чехия задержала утверждение документа, как и другие 12 стран ЕС. Из-за этого Еврокомиссия в ноябре возбудила дело о нарушении законодательства ЕС.