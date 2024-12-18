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Опрос: доверие к президенту Чехии снова немного упало

Новости 420on
20 декабря 2024
08:00
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Президент Петр Павел по-прежнему пользуется поддержкой более половины чехов, хотя доверие к его должности снижается с момента президентских выборов. По данным опроса агентства CVVM, которое занимается изучением доверия граждан к конституционным институтам, ему доверяет 51% населения. Традиционно лучшие результаты в опросе показывают мэры и муниципальные советы. Правительство пользуется наименьшим доверием, хотя его поддержка растет в течение последнего года.
«Президенту доверяет большинство (51%) граждан, причем 14% «определенно доверяют» ему и 37% «скорее доверяют», в то время как 46% опрошенных выразили недоверие, в том числе 26% «скорее» и 20% «определенно». Оставшиеся 3% респондентов не смогли определиться», — сообщили авторы исследования.

Пока это худший результат Петра Павела за время его пребывания на посту главы государства (с 9 марта 2023 года). Еще весной его поддерживали 55% респондентов, а в прошлом году, с апреля по ноябрь, уровень доверия был на уровне 58%.

Последний опрос был проведен в период с сентября по ноябрь. За тот же период 23% респондентов выразили доверие правительству. В долгосрочной перспективе поддержка правительства растет. В прошлом году она была наихудшей, когда кабмин поддерживали только 17% населения. На рубеже 2022 и 2023 годов ему доверяла треть населения.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Палате депутатов, которую сейчас поддерживают 24% по сравнению с 18% год назад и одной третью два года назад.

Результат Сената, составивший 32%, в целом соответствует прошлогоднему. Муниципальные советы и мэры не продемонстрировали значительных колебаний. Советники получили 65% поддержки, а мэры — 68%.
Опрос общественного мнения президент Чехия
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