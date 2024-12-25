Утвержден план по климату и энергетике, определяющий развитие «зеленой» политики в Чехии

Чешская Республика, как и 12 других стран ЕС, опоздала с утверждением плана, и в ноябре Европейская комиссия возбудила против Чехии дело о нарушении.



Правительство вернулось к спорному документу почти через полгода. В июле он был отложен, наряду с политикой защиты климата и обновленной государственной энергетической концепцией, из-за неясных экономических последствий. Некоторые аналитики тогда предупреждали, что климатические документы рискуют, например, увеличить расходы домохозяйств на электроэнергию. Но в кабинете министров опровергли информацию о том, что эти материалы введут новые меры.



По сравнению с летней версией, утвержденный план носит более общий характер и менее конкретен по ряду вопросов. Например, был исключен раздел о спорной схеме торговли квотами на выбросы ETS 2, которая должна была распространить квоты на топливо или отопление зданий, что привело бы к удорожанию бензина или увеличению счетов за отопление для домохозяйств. Правительство попытается отсрочить и изменить эту систему на европейском уровне.



Еще одно изменение заключается в корректировке целей по сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Если летняя версия документа предусматривала сокращение выбросов на 59%, то теперь в нем содержится лишь декларация о сокращении выбросов в соответствии с целью ЕС «Fit for 55». Эксперты считают, что таким образом правительство перешло к более расплывчатой версии цели.



Одним из ключевых пунктов плана является увеличение использования возобновляемых источников энергии. В настоящее время их доля в конечном потреблении составляет около 18%, но к 2030 году, согласно планам правительства, она должна вырасти более чем до 30%. При этом кабинет министров не прислушался к предложениям некоторых отраслевых организаций и ЕС об увеличении этой доли.



Обновленный план также предусматривает постепенный отказ от угля не позднее 2033 года и разработку плана по его замене. Однако энергетические компании заявили, что уголь, скорее всего, будет постепенно выведен из эксплуатации к 2030 году, так как это нецелесообразно из-за растущих цен на квоты на выбросы.



План также подтвердил, что атомная энергетика, наряду с возобновляемыми источниками энергии, должна играть важную роль в энергобалансе страны в будущем.



В частности, энергетические и климатические планы призваны информировать Европейскую комиссию о том, как отдельные страны намерены содействовать достижению целей Союза по использованию возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов.



Правительство отложило обсуждение энергетической концепции и отменило срок ее принятия до конца этого года. Власти хотят получить больше времени для внесения изменений в связи с ожидаемыми изменениями в энергетическом секторе в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN) на пресс-конференции после сегодняшнего заседания правительства. Энергетическая концепция от 2015 года остается в силе.



Государственная энергетическая концепция — это стратегический документ, определяющий будущие цели и приоритеты государства в энергетическом секторе. Она обязательна для исполнения органами государственного управления, в то время как рынок должен показать видение государства в энергетическом секторе и перспективы отдельных мер и схем поддержки.



На заседании была утверждена комплексная программа по восстановлению после наводнений, из которой до 2029 года будет выделено 16 миллиардов крон. Программа охватывает ранее утвержденные схемы поддержки, известные как «Живель», а также другие национальные программы по восстановлению и развитию сельских районов и поддержке муниципалитетов.



Основной частью комплексной программы станет программа «Живель 1», направленная на восстановление имущества местных органов власти после наводнений. В нее также войдут «Живель 2», направленная на восстановление поврежденных дорог, «Живель 3», утвержденная правительством на прошлой неделе и предусматривающая льготное финансирование восстановления жилья, и программа «Живель 4», которая в последние месяцы использовалась для предоставления аварийного жилья.



От сентябрьских наводнений особенно пострадали Моравско-Силезский и Оломоуцкий края. Правительство оценило общий ущерб в 70,6 миллиарда крон. Из них около 25 миллиардов крон приходится на частную собственность граждан и компаний и около 45 миллиардов крон — на собственность государства, регионов и муниципалитетов.