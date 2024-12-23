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Четверть людей в Чехии не хотят идти на парламентские выборы в следующем году. Согласно опросу, в основном хотят голосовать оптимисты

Новости 420on
27 декабря 2024
09:00
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Четверть людей не хотят идти на выборы в Палату депутатов в следующем году. Это следует из опроса, проведенного агентством Median для Radiožurnál. Напротив, две трети опрошенных рассчитывают отдать свой голос. Для избирателей будут важны позиции политиков по фундаментальным темам — например, поддержка Украины или позиция по ЕС.
Две трети граждан в Чехии планируют принять участие в парламентских выборах, и, согласно опросу, они, скорее, будут оптимистами. По его словам, это часть общества, которая ожидает, что 2025 год точно будет лучше, чем нынешний.

Среди этих двух третей респондентов, которые собираются идти на выборы, в основном молодые люди, то есть люди в возрасте от 18 до 29 лет.

«Эта готовность снижается с возрастом респондентов. В группе старше 60 лет так высказались 57 процентов из них. Напротив, готовность голосовать возрастает с более высоким уровнем образования», — говорит исследователь Medianu Войтех Дуфек.

С другой стороны, четверть опрошенных заявили, что не смогут проголосовать, а примерно каждый десятый все еще колеблется. Ключевое значение будет иметь отношение политиков к темам, резонирующим в обществе. Обычно это поддержка Украины или отношения с Евросоюзом.

«Для 64 процентов респондентов, которые заявили, что придут или, скорее, не придут на парламентские выборы, важным будет отношение политиков к резонансным социальным вопросам, таким как поддержка Украины или отношения с Европейским Союзом», — продолжает Дуфек.

«Для 58 процентов респондентов решающими будут предвыборные программы, а для половины опрошенных — лидер избирательного кандидата», — добавляет он.

«Отношение больше зависит от мужчин, их 71 процент. Для женщин это 57 процентов. Для 58 процентов опрошенных на этот вопрос определяющими будут предвыборные программы, а для половины опрошенных — лидер избирательного кандидата», — добавляет Дуфек.

Предстоящие осенние выборы на этот раз будут немного другими: впервые можно будет проголосовать по почте, но пока только из-за границы. Для личного голосования в этот момент должно работать подтверждение с помощью электронного удостоверения личности.
выборы Парламент ЧР Палата депутатов ЧР Чехия Опрос общественного мнения
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