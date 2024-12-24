В горах хорошая погода для снега. Он продержится до конца года

«После стольких лет мы имеем относительно хорошие снежные условия в горах во время рождественских праздников и, что самое главное, у нас наконец-то установилась зимняя погода», — заявили метеорологи. С понедельника выпало в основном от одного до пяти сантиметров снега, в Йизерских горах и Есениках местами до десяти сантиметров.



Самый высокий снежный покров сегодня был на шумавской горе Блатни врх, где было измерено 96 сантиметров. За ней следуют Плехий в Шумаве с 85 сантиметрами и Лабска боуда в Крконоше, где снега всего на один сантиметр меньше. Более 70 сантиметров снега лежит на Малы Дед и Кралицкий Снежник в горах Есеники. В целом меньше снега в Крушных горах и Бескидах, среди этих районов наиболее благоприятный — Бескидская Лыса гора с 46 сантиметрами.



«Там, где сейчас выпало больше нескольких сантиметров снега, снежный покров продержится до конца года», — говорят метеорологи. В ближайшие несколько дней в горах будет преобладать инверсия. В других местах будет преобладать преимущественно солнечная погода, но северо-запад поначалу будет частично находиться под влиянием теплого фронта.