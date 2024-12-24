Какая ожидается погода в последние выходные уходящего года? Есть риск обледенения дорог
27 декабря 2024
21:00
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Последние выходные этого года в Чехии будут сопровождаться инверсионной погодой, при которой температура воздуха повышается с увеличением высоты, а в горах появляется больше шансов увидеть солнечное небо. Появится туман, часто морозный, а на дорогах образуется опасная наледь. Там, где туман и низкая облачность сохраняются в течение всего дня, максимальная температура будет около 0 °C. Ночи будут морозными с прояснениями, а в горах сохранится снег. К концу недели ожидается минимальное количество осадков, в основном в виде отдельных моросящих дождей или небольшого снега. Это следует из еженедельного прогноза погоды на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Метеорологи предупреждают о гололедице, которая может осложнить дорожное движение по всей стране. В затененных местах или там, где сохраняется морозный туман, почти невидимый слой льда может оставаться на дорогах весь день.
«Есть риск заехать на тонкий скользкий слой льда. Обледенелые дороги могут сохраниться и позже в течение дня, даже в затененных местах, если температура воздуха держится выше 0 °C, или там, где морозный туман сохраняется в течение всего дня. Подобные условия, скорее всего, будут и в последующие дни», — говорится в сообщении ČHMÚ.
«Есть риск заехать на тонкий скользкий слой льда. Обледенелые дороги могут сохраниться и позже в течение дня, даже в затененных местах, если температура воздуха держится выше 0 °C, или там, где морозный туман сохраняется в течение всего дня. Подобные условия, скорее всего, будут и в последующие дни», — говорится в сообщении ČHMÚ.
В пятницу ночные минимумы опустятся до −4 °C, а в Моравии и Силезии — до −7 °C при ночных прояснениях. Днем термометр покажет от +3 до +7 °C, весь день около 0 °C будет туман или низкая облачность.
В субботу в горах и на меньших высотах может быть от ясной до частично облачной погоды. Ночью температура может опуститься до −5 °C, но днем она будет находиться в пределах от −3 до +1 °C, поднимаясь до +3 °C, если погода будет солнечной. Воскресенье также будет сопровождаться туманом или ледяной моросью, местами с редким или мокрым снегом, особенно на западе и северо-западе Чехии.
Максимальная температура не превысит +5 °C, но при сохранении тумана будет держаться около 0 °C.
Максимальная температура не превысит +5 °C, но при сохранении тумана будет держаться около 0 °C.
Ожидается, что в течение следующей недели значительно потеплеет, и в начале нового года максимальные температуры могут приблизиться к +10 °C.
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