Какая ожидается погода в последние выходные уходящего года? Есть риск обледенения дорог

Метеорологи предупреждают о гололедице, которая может осложнить дорожное движение по всей стране. В затененных местах или там, где сохраняется морозный туман, почти невидимый слой льда может оставаться на дорогах весь день.



«Есть риск заехать на тонкий скользкий слой льда. Обледенелые дороги могут сохраниться и позже в течение дня, даже в затененных местах, если температура воздуха держится выше 0 °C, или там, где морозный туман сохраняется в течение всего дня. Подобные условия, скорее всего, будут и в последующие дни», — говорится в сообщении ČHMÚ.





В пятницу ночные минимумы опустятся до −4 °C, а в Моравии и Силезии — до −7 °C при ночных прояснениях. Днем термометр покажет от +3 до +7 °C, весь день около 0 °C будет туман или низкая облачность.





В субботу в горах и на меньших высотах может быть от ясной до частично облачной погоды. Ночью температура может опуститься до −5 °C, но днем она будет находиться в пределах от −3 до +1 °C, поднимаясь до +3 °C, если погода будет солнечной. Воскресенье также будет сопровождаться туманом или ледяной моросью, местами с редким или мокрым снегом, особенно на западе и северо-западе Чехии.



Максимальная температура не превысит +5 °C, но при сохранении тумана будет держаться около 0 °C.





Ожидается, что в течение следующей недели значительно потеплеет, и в начале нового года максимальные температуры могут приблизиться к +10 °C.