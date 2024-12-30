Глобальные пожары становятся мощнее: что скрывает изменение климата?

Первое исследование было посвящено изучению влияния потепления и изменений ландшафта на глобальные масштабы пожаров. Оно подтвердило, что фрагментация лесов на застроенные и сельскохозяйственные территории в XX веке привела к тому, что, с одной стороны, площадь пожаров сократилась на одну пятую, а с другой — общая площадь сжигания увеличилась на 16%. «Несмотря на общее незначительное уменьшение размеров отдельных пожаров, их общая площадь увеличилась на региональном уровне на 29% в юго-восточной части Южной Америки, немного меньше в северной Австралии, на 18% в Западной Сибири и на 15% в западной части Северной Америки», — резюмирует выводы исследования компания CzechGlobe.





Это исследование также поможет в моделировании выбросов от лесных пожаров, вызванных деятельностью человека. До сих пор выбросы от лесных пожаров в расчетах глобальных выбросов углекислого газа считались естественными, а не антропогенными. «Рекордные лесные пожары в Канаде в 2023 году выбросили в атмосферу углекислый газ, эквивалентный мировому потреблению ископаемого топлива почти за пять дней», — заявили исследователи.





Во втором исследовании ученые с помощью машинного обучения определили, в каких частях мира и почему увеличились частота и масштабы лесных пожаров в период с 2001 по 2023 год. Наибольшее увеличение произошло в субтропических регионах, где климат является ключевым фактором, в то время как в тропических регионах, где основной причиной пожаров является деятельность человека, их количество немного сократилось. Увеличение выбросов от пожаров почти в три раза было обусловлено погодными условиями, которые способствовали распространению огня. В свою очередь сокращение площади пожаров в тропиках было вызвано фрагментацией лесов и использованием их для сельскохозяйственных и других нужд. «В целом выбросы от лесных пожаров за последние 23 года увеличились на 60%, поскольку леса накапливают наибольшее количество надземной биомассы на единицу площади среди всех экосистем», — говорят исследователи.





В третьем исследовании авторы проанализировали более 60 000 пожаров за период с 2001 по 2020 год с помощью спутниковых снимков. Они обнаружили, что почти в половине изученных регионов скорость распространения огня превышала 1 620 гектаров в день, и назвали такие пожары быстро распространяющимися. Эти пожары наносят наибольший ущерб и приводят к жертвам. Максимальная скорость распространения огня увеличилась более чем в два раза с 2001 года. В исследовании подчеркивается, что из-за потепления климата возрастает вероятность возникновения более разрушительных пожаров, чем те, которые наблюдаются на сегодняшний день.